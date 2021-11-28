5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Док Романа Супера о трудных подростках, которые становятся цирковыми артистами
Док Романа Супера о трудных подростках, которые становятся цирковыми артистами
Новости

Видео дняДок Романа Супера о трудных подростках, которые становятся цирковыми артистами

Режиссер Роман Супер, ранее снимавший фильмы об Эдуарде Успенском, Андрее Сахарове и Децле, выпустил документальную работу «Берегите хулиганов» о проекте для трудных подростков «Упсала-цирк».

Фильм, соавтором которого стал режиссер Иван Проскуряков, рассказывает о единственном в мире цирке, где подростки обучаются цирковому искусству и становятся артистами.

Посмотреть картину можно на more.tv. Также The Village рассказывал о том, как дети социализируются через цирковое искусство в «Упсала-цирке».

Источник, фотографии: пресс-служба more.tv

скопировать ссылку

Тэги

28 ноября 2021

Израиль на две недели закрыл границы для иностранцев из-за нового штамма ковида

хочу ещё материалов
Закрыть