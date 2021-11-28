Док Романа Супера о трудных подростках, которые становятся цирковыми артистами

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Режиссер Роман Супер, ранее снимавший фильмы об Эдуарде Успенском, Андрее Сахарове и Децле, выпустил документальную работу «Берегите хулиганов» о проекте для трудных подростков «Упсала-цирк».
Фильм, соавтором которого стал режиссер Иван Проскуряков, рассказывает о единственном в мире цирке, где подростки обучаются цирковому искусству и становятся артистами.
Посмотреть картину можно на more.tv. Также The Village рассказывал о том, как дети социализируются через цирковое искусство в «Упсала-цирке».
Источник, фотографии: пресс-служба more.tv