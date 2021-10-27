Авторы «Дюны» анонсировали вторую часть фильма. Она выйдет в октябре 2023 года
В Москве состоится фестиваль социального кино «Лампа»
В ЦДК покажут американское кино 1970-х годов
В Москве и Петербурге состоится фестиваль китайского кино
Минкульт отказал в прокате фильму «Искушение» Верховена. Он рассказывает о монахине-лесбиянке
На КиноПоиске появились кураторские подборки фильмов
Список
Какие фильмы покажут на Strelka Film Festival
«Герда» Натальи Кудряшовой получила приз молодежного жюри фестиваля в Локарно
В Школе дизайна Вышки пройдет показ фильма «Женщина, которая убежала»
Лауреат «Кинотавра» Ника Горбушина открыла сбор денег на новый фильм
В России снимут фильм об учредительнице благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве
Встречи с режиссерами и бесплатные показы для студентов: «Москино» откроет киноклуб
Ко Дню всех влюбленных «Иллюзион» покажет «Ромео и Джульетту» целых четыре раза. То есть разные экранизации
На «Флаконе» покажут фильм о депрессии «На грани»
В Москве пройдет фестиваль корейского кино
В прокат вышел фильм «Дважды два», который сняли на смартфон Samsung Galaxy
Советская фантастика про роботов и лента 1913 года о доме Романовых: Госфильмофонд покажет онлайн редкие фильмы
Рейтинг
«Холоп», «Лед 2» и «Джентльмены» — самые кассовые фильмы 2020 года в России
Кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» покажут фильмы в новогоднюю ночь
Рейтинг
Самые популярные фильмы и сериалы на «КиноПоиск HD»