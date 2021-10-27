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Авторы «Дюны» анонсировали вторую часть фильма. Она выйдет в октябре 2023 года
27 октября 2021

Авторы «Дюны» анонсировали вторую часть фильма. Она выйдет в октябре 2023 года

В Москве состоится фестиваль социального кино «Лампа»
14 октября 2021

В Москве состоится фестиваль социального кино «Лампа»

В ЦДК покажут американское кино 1970-х годов
6 октября 2021

В ЦДК покажут американское кино 1970-х годов

В Москве и Петербурге состоится фестиваль китайского кино
23 сентября 2021

В Москве и Петербурге состоится фестиваль китайского кино

Минкульт отказал в прокате фильму «Искушение» Верховена. Он рассказывает о монахине-лесбиянке
обновлено18 сентября 2021

Минкульт отказал в прокате фильму «Искушение» Верховена. Он рассказывает о монахине-лесбиянке

9 сентября 2021

На КиноПоиске появились кураторские подборки фильмов

Какие фильмы покажут на Strelka Film Festival
Список
17 августа 2021

Какие фильмы покажут на Strelka Film Festival

«Герда» Натальи Кудряшовой получила приз молодежного жюри фестиваля в Локарно
14 августа 2021

«Герда» Натальи Кудряшовой получила приз молодежного жюри фестиваля в Локарно

В Школе дизайна Вышки пройдет показ фильма «Женщина, которая убежала»
28 мая 2021

В Школе дизайна Вышки пройдет показ фильма «Женщина, которая убежала»

Лауреат «Кинотавра» Ника Горбушина открыла сбор денег на новый фильм
30 марта 2021

Лауреат «Кинотавра» Ника Горбушина открыла сбор денег на новый фильм

В России снимут фильм об учредительнице благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве
16 марта 2021

В России снимут фильм об учредительнице благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве

Встречи с режиссерами и бесплатные показы для студентов: «Москино» откроет киноклуб
11 февраля 2021

Встречи с режиссерами и бесплатные показы для студентов: «Москино» откроет киноклуб

Ко Дню всех влюбленных «Иллюзион» покажет «Ромео и Джульетту» целых четыре раза. То есть разные экранизации
11 февраля 2021

Ко Дню всех влюбленных «Иллюзион» покажет «Ромео и Джульетту» целых четыре раза. То есть разные экранизации

На «Флаконе» покажут фильм о депрессии «На грани»
9 февраля 2021

На «Флаконе» покажут фильм о депрессии «На грани»

8 февраля 2021

В Москве пройдет фестиваль корейского кино

В прокат вышел фильм «Дважды два», который сняли на смартфон Samsung Galaxy
4 февраля 2021

В прокат вышел фильм «Дважды два», который сняли на смартфон Samsung Galaxy

Советская фантастика про роботов и лента 1913 года о доме Романовых: Госфильмофонд покажет онлайн редкие фильмы
4 февраля 2021

Советская фантастика про роботов и лента 1913 года о доме Романовых: Госфильмофонд покажет онлайн редкие фильмы

«Холоп», «Лед 2» и «Джентльмены» — самые кассовые фильмы 2020 года в России
Рейтинг
2 января 2021

«Холоп», «Лед 2» и «Джентльмены» — самые кассовые фильмы 2020 года в России

27 декабря 2020

Кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» покажут фильмы в новогоднюю ночь

Самые популярные фильмы и сериалы на «КиноПоиск HD»
Рейтинг
25 декабря 2020

Самые популярные фильмы и сериалы на «КиноПоиск HD»

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