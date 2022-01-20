В Москве впервые с начала пандемии выявили больше 10 тысяч зараженных коронавирусом в сутки

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В Москве впервые с начала пандемии за сутки зафиксировали больше 10 тысяч новых случаев коронавируса — 20 января ковид выявили у 11 557 человек.
До этого максимальное значение было установлено 19 июня 2021 года — 9 120 случаев. Всего же в России 20 января выявили 38 850 новых случаев заражения коронавирусом.
Ранее карантин для заболевших ковидом сократили до семи дней, а пациентов с симптомами ОРВИ начали принимать без записи в московских поликлиниках.
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Источник: оперштаб Москвы