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Новости

В Москве впервые с начала пандемии выявили больше 10 тысяч зараженных коронавирусом в сутки

В Москве впервые с начала пандемии за сутки зафиксировали больше 10 тысяч новых случаев коронавируса — 20 января ковид выявили у 11 557 человек.

До этого максимальное значение было установлено 19 июня 2021 года — 9 120 случаев. Всего же в России 20 января выявили 38 850 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее карантин для заболевших ковидом сократили до семи дней, а пациентов с симптомами ОРВИ начали принимать без записи в московских поликлиниках.

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Источник: оперштаб Москвы

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