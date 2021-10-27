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Российский бизнес предложил властям сделать вакцинацию обязательной и бесплатной даже в частных клиниках, а также давать скидку привитым гражданам на услуги ЖКХ.
Ассоциации компаний розничной и интернет-торговли направили письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В документе сказано, что меры помогут избежать закрытия магазинов в нерабочие дни.
«Период с октября по декабрь является высоким сезоном в торговле, в рамках которого ряд компаний формирует 30–50 % годовой выручки. Поэтому закрытие розничных точек окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом», — говорится в письме.
Источник: «Известия»