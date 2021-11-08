Правительство Москвы поддержит около 110 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса
Цифра дня
Сколько власти Москвы выделят на поддержку малого и среднего бизнеса
Предложение дня
Давать вакцинированным россиянам скидки на услуги ЖКХ
Цифра дня
Сколько потеряет бизнес из-за нерабочих дней
Совладельца компании «Б. Ю. Александров» Юрия Изачика заочно арестовали
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Альфа-Банк с режиссером «Майора Грома» сняли рекламу про предпринимателей
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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и другие самые богатые россиянки
Первая жена основателя Natura Siberica вернула контроль над производством
Собянин пообещал гранты московским предприятиям за вакцинацию сотрудников
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«Городские интонации» ждут заявок на создание медиапроектов об урбанистике
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Как изменилась выручка кофеен за время пандемии
Собянин предложил давать скидки пожилым москвичам, сделавшим прививки от ковида. А платить за это будет бизнес
Конференция о кофейной индустрии The Coffeerence пройдет 9 и 10 апреля в онлайн-формате
Гастрономический лейбл Food Rec. запустил «Школу кебаба». Проект поможет начинающим предпринимателям открыть кебабную
Опрос
Компании, возглавляемые женщинами, сильнее других пострадали от пандемии
Настроения российского бизнеса упали до минимума за 11 лет
AliExpress запустит программу поддержки российских продавцов
Каждой пятой российской компании нечем платить налоги
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«Карантин кончится» — проект об этичном бизнесе в России