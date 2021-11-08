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8 ноября 2021

Правительство Москвы поддержит около 110 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса

Цифра дня
29 октября 2021

Сколько власти Москвы выделят на поддержку малого и среднего бизнеса

Предложение дня
27 октября 2021

Давать вакцинированным россиянам скидки на услуги ЖКХ

Цифра дня
20 октября 2021

Сколько потеряет бизнес из-за нерабочих дней

обновлено9 ноября 2021

Совладельца компании «Б. Ю. Александров» Юрия Изачика заочно арестовали

Альфа-Банк с режиссером «Майора Грома» сняли рекламу про предпринимателей
ПРОМО
18 октября 2021

Альфа-Банк с режиссером «Майора Грома» сняли рекламу про предпринимателей

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и другие самые богатые россиянки
Рейтинг
25 августа 2021

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и другие самые богатые россиянки

обновлено30 августа 2021

Первая жена основателя Natura Siberica вернула контроль над производством

обновлено3 июля 2021

Собянин пообещал гранты московским предприятиям за вакцинацию сотрудников

Конкурс
27 июня 2021

«Городские интонации» ждут заявок на создание медиапроектов об урбанистике

Исследование
26 мая 2021

Сколько денег нужно, чтобы открыть свой бизнес в России (с нуля и «под ключ»)

Исследование
23 апреля 2021

Как изменилась выручка кофеен за время пандемии

20 апреля 2021

Собянин предложил давать скидки пожилым москвичам, сделавшим прививки от ковида. А платить за это будет бизнес

Конференция о кофейной индустрии The Coffeerence пройдет 9 и 10 апреля в онлайн-формате
4 апреля 2021

Конференция о кофейной индустрии The Coffeerence пройдет 9 и 10 апреля в онлайн-формате

Гастрономический лейбл Food Rec. запустил «Школу кебаба». Проект поможет начинающим предпринимателям открыть кебабную
15 марта 2021

Гастрономический лейбл Food Rec. запустил «Школу кебаба». Проект поможет начинающим предпринимателям открыть кебабную

Опрос
24 ноября 2020

Компании, возглавляемые женщинами, сильнее других пострадали от пандемии

10 ноября 2020

Настроения российского бизнеса упали до минимума за 11 лет

9 ноября 2020

AliExpress запустит программу поддержки российских продавцов

28 октября 2020

Каждой пятой российской компании нечем платить налоги

Ссылка дня
20 октября 2020

«Карантин кончится» — проект об этичном бизнесе в России

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