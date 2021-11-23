Семья учредителя The Village Беларусь Саши Василевича две недели не получает от него писем из СИЗО

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Семья учредителя издания The Village Беларусь Саши Василевича уже две недели не получает от него писем из СИЗО.
Раньше проблем с перепиской у Василевича не было. Его жена Надя Зеленкова преположила, что переписку могли прервать из-за здоровья цензоров: «Если они болеют, то некому читать письма».
Василевич уже больше года находится в СИЗО. Его задержали после белорусских митингов летом 2020 года (хотя сам он не застал протесты, отбывая 14 суток ареста). Суть обвинений, предъявленных Василевичу, публично до сих пор не раскрывается. Адвокаты дали подписку о неразглашении.
О том, как The Village Беларусь работает с издателем под арестом и главным редактором в эмиграции, мы рассказывали здесь.
Источник: «Народная воля»
Фотографии: The Village Беларусь