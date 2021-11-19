На ВДНХ залили самый большой каток Москвы

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На ВДНХ в конце ноября откроется самый большой каток Москвы площадью 20 с половиной тысяч квадратных метров.
На основном катке расположатся 4 пункта проката коньков, еще один можно будет найти на детском катке. Также здесь можно найти два пункта заточки коньков, ресторан, девять уличных точек питания и медпункт.
Каток расположен на Главной аллее, от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие». Одновременно ледовая площадка сможет вместить до 4 500 посетителей.
Источник, фотографии: пресс-служба ВДНХ