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Цифра дня
2021-11-15T14:47:12.000+03:00
15 ноября 2021
Сколько катков и горок откроют в Москве зимой 2021 года
2021-03-01T15:38:40.000+03:00
1 марта 2021
В Москве закрылся ГУМ-каток
2020-11-25T11:07:28.000+03:00
25 ноября 2020
С 27 ноября в московских парках заработают катки
2020-11-13T15:33:58.000+03:00
13 ноября 2020
Каток на Красной площади откроется 29 ноября
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