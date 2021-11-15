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Сколько катков и горок откроют в Москве зимой 2021 года
Цифра дня
15 ноября 2021

Сколько катков и горок откроют в Москве зимой 2021 года

В Москве закрылся ГУМ-каток
1 марта 2021

В Москве закрылся ГУМ-каток

С 27 ноября в московских парках заработают катки
25 ноября 2020

С 27 ноября в московских парках заработают катки

13 ноября 2020

Каток на Красной площади откроется 29 ноября