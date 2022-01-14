15 января, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Выставка Виктора Цоя откроется в Манеже
Выставка Виктора Цоя откроется в Манеже
Новости

Выставка Виктора Цоя откроется в Манеже

В субботу, 15 января в Центральном Манеже начнет работать выставка «Виктор Цой. Путь героя».

В состав экспозиции вошли личные вещи музыканта, среди которых коллекция винила, плакаты любимых групп, фотоархив и письма. В отдельном зале будут представлены картины основателя группы «Кино». Кураторы предусмотрели аудиосопровождение для осмотра экспозиции, необходимые для него наушники и устройства можно будет получить на входе.


Для посещения выставки необходимо заранее приобрести билет, выбрав удобный по времени сеанс, иметь при себе QR-код и удостоверение личности. Организаторы предупреждают, что из-за высокой загруженности площадки опоздавших более чем на полчаса посетителей могут не пустить.

Источник: Сайт выставки

ОбложкаJoanna Stingray / Центральный Манеж

скопировать ссылку

Тэги

22 часа назад

Соратников Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова признали террористами и экстремистами

хочу ещё материалов
Закрыть