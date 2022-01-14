Выставка Виктора Цоя откроется в Манеже

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В субботу, 15 января в Центральном Манеже начнет работать выставка «Виктор Цой. Путь героя».
В состав экспозиции вошли личные вещи музыканта, среди которых коллекция винила, плакаты любимых групп, фотоархив и письма. В отдельном зале будут представлены картины основателя группы «Кино». Кураторы предусмотрели аудиосопровождение для осмотра экспозиции, необходимые для него наушники и устройства можно будет получить на входе.
Для посещения выставки необходимо заранее приобрести билет, выбрав удобный по времени сеанс, иметь при себе QR-код и удостоверение личности. Организаторы предупреждают, что из-за высокой загруженности площадки опоздавших более чем на полчаса посетителей могут не пустить.
Источник: Сайт выставки
Обложка: Joanna Stingray / Центральный Манеж