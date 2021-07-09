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Эмоционализм, пандемия и телесность — какие выставки открылись в Cube.Moscow
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9 июля 2021

Эмоционализм, пандемия и телесность — какие выставки открылись в Cube.Moscow

В Cube.Moscow откроются сразу девять новых выставок
27 мая 2021

В Cube.Moscow откроются сразу девять новых выставок

Выставки в Artplay будут работать до полуночи
12 марта 2021

Выставки в Artplay будут работать до полуночи

Пушкинский музей откроется уже завтра. Можно будет посмотреть на британские рекламные постеры и шедевры нумизматики
21 января 2021

Пушкинский музей откроется уже завтра. Можно будет посмотреть на британские рекламные постеры и шедевры нумизматики

ММОМА тоже откроется завтра
обновлено21 января 2021

ММОМА тоже откроется завтра

Центр Люмьер откроется 22 января сразу двумя выставками
обновлено21 января 2021

Центр Люмьер откроется 22 января сразу двумя выставками

Музей Москвы открыл онлайн-выставку с новогодними советскими масками из картона
29 декабря 2020

Музей Москвы открыл онлайн-выставку с новогодними советскими масками из картона

Виртуальная выставка Far EAST откроется в Институте Сервантеса
25 ноября 2020

Виртуальная выставка Far EAST откроется в Институте Сервантеса

2 ноября 2020

На «Хлебозаводе» появится «Дом Simple Music». В нем будут проходить концерты, выставки и спектакли