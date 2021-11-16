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«Винзавод» проведет паблик-ток про влияние соцсетей на ментальное здоровье
«Винзавод» проведет паблик-ток про влияние соцсетей на ментальное здоровье
Новости

«Винзавод» проведет паблик-ток про влияние соцсетей на ментальное здоровье

В четверг, 18 ноября, на Винзаводе пройдет паблик-ток о том, как влияют соцсети на ментальное здоровье.

Встреча начнется в 19:00. На ней эксперты обсудят, зачем мы приукрашиваем жизнь в соцсетях, как бороться с кибербуллингом, а также что делают приложения для безопасности пользователей.

На паблик-токе выступят психолог YouTalk Лиля Радюшкина, эксперт Союза охраны психического здоровья Ольга Никитина, автор книги «Цифровой этикет» Ольга Лукинова, ведущая Таня Старикова и креатор Чума Вечеринка.

Дискуссия проводится в рамках конкурса социальной рекламы «Твой взгляд». Вход свободный, по предварительной регистрации.

Источник, обложка: пресс-служба «Винзавода»

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