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«Винзавод» проведет паблик-ток про влияние соцсетей на ментальное здоровье
11 часов назад

«Винзавод» проведет паблик-ток про влияние соцсетей на ментальное здоровье

«Винзавод» расскажет детям о современном искусстве
15 ноября 2021

«Винзавод» расскажет детям о современном искусстве

На «Винзаводе» состоится выставка концептуальных украшений о политике
14 ноября 2021

На «Винзаводе» состоится выставка концептуальных украшений о политике

«Твой взгляд» проведет лекции про креативность и табуированные темы
26 октября 2021

«Твой взгляд» проведет лекции про креативность и табуированные темы

Выставка «Открой Моспром. Механизмы большого города» закроется на день раньше
ПРОМО
обновлено25 октября 2021

Выставка «Открой Моспром. Механизмы большого города» закроется на день раньше

На «Винзаводе» художники представят работы в поддержку людей с ментальными особенностями
13 сентября 2021

На «Винзаводе» художники представят работы в поддержку людей с ментальными особенностями

Конкурс
10 сентября 2021

«Винзавод» выберет лучшую социальную рекламу. Призовой фонд — 750 тысяч рублей

На «Винзаводе» с 18 по 20 июня пройдет маркет современного искусства
16 июня 2021

На «Винзаводе» с 18 по 20 июня пройдет маркет современного искусства

«Винзавод» представил новую программу выставок «Винзавод.Open»
24 мая 2021

«Винзавод» представил новую программу выставок «Винзавод.Open»

На «Винзаводе» отметят Международный день гиков. Там будет диджей-сет и парад самодельного транспорта
20 мая 2021

На «Винзаводе» отметят Международный день гиков. Там будет диджей-сет и парад самодельного транспорта

На «Винзаводе» снесли стену, где появлялись граффити Тимофея Ради, Валерия Чтака и других художников
19 мая 2021

На «Винзаводе» снесли стену, где появлялись граффити Тимофея Ради, Валерия Чтака и других художников

«Винзавод» запустит экскурсии по винным погребам и тайным местам
18 марта 2021

«Винзавод» запустит экскурсии по винным погребам и тайным местам

На «Винзаводе» пройдет выставка для тех, кому часто говорят «Так никто не делает»
13 января 2021

На «Винзаводе» пройдет выставка для тех, кому часто говорят «Так никто не делает»

Онлайн-выставка цифрового арта с кибергородами, по которым можно гулять
Ссылка дня
9 декабря 2020

Онлайн-выставка цифрового арта с кибергородами, по которым можно гулять

«Винзавод» запустил проект по продвижению молодых художников
26 ноября 2020

«Винзавод» запустил проект по продвижению молодых художников

21 октября 2020

Фестиваль видео-арта «Сейчас & потом» отложили на год из-за пандемии

Центр «Винзавод» начнет проводить экскурсии
24 сентября 2020

Центр «Винзавод» начнет проводить экскурсии

На «Винзаводе» пройдет выставка студентов «Британки»
20 августа 2020

На «Винзаводе» пройдет выставка студентов «Британки»

Москвичи смогут выбрать дизайн «Арт Квартала» на Курской
4 августа 2020

Москвичи смогут выбрать дизайн «Арт Квартала» на Курской