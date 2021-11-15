«Винзавод» проведет паблик-ток про влияние соцсетей на ментальное здоровье
«Винзавод» расскажет детям о современном искусстве
На «Винзаводе» состоится выставка концептуальных украшений о политике
«Твой взгляд» проведет лекции про креативность и табуированные темы
ПРОМО
Выставка «Открой Моспром. Механизмы большого города» закроется на день раньше
На «Винзаводе» художники представят работы в поддержку людей с ментальными особенностями
Конкурс
«Винзавод» выберет лучшую социальную рекламу. Призовой фонд — 750 тысяч рублей
На «Винзаводе» с 18 по 20 июня пройдет маркет современного искусства
«Винзавод» представил новую программу выставок «Винзавод.Open»
На «Винзаводе» отметят Международный день гиков. Там будет диджей-сет и парад самодельного транспорта
На «Винзаводе» снесли стену, где появлялись граффити Тимофея Ради, Валерия Чтака и других художников
«Винзавод» запустит экскурсии по винным погребам и тайным местам
На «Винзаводе» пройдет выставка для тех, кому часто говорят «Так никто не делает»
Ссылка дня
Онлайн-выставка цифрового арта с кибергородами, по которым можно гулять
«Винзавод» запустил проект по продвижению молодых художников
Фестиваль видео-арта «Сейчас & потом» отложили на год из-за пандемии
Центр «Винзавод» начнет проводить экскурсии
На «Винзаводе» пройдет выставка студентов «Британки»
Москвичи смогут выбрать дизайн «Арт Квартала» на Курской