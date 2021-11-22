Кража картины художницы Анны Андржиевской была перформансом

Купить рекламу
Обновление
14:20
Подозреваемый в краже картины Анны Андржиевской с выставки на «Винзаводе» найден.
Как рассказал «РИА Новостям» совладелец галереи «Триумф», в собственности которой находится картина, похищение могло быть художественной акцией.
Картина Анны Андржиевской «Зависть» пропала с выставки номинантов Премии Анатолия Зверева на «Винзаводе». Об этом центр написал в инстаграме.
Сейчас поисками работы и преступников занимаются сотрудники полиции. Картина принадлежала галерее «Триумф», ее стоимость не уточняется.
Выставка продлится до 28 ноября. Попасть на нее можно со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00. Все подробности написаны на сайте.
Источник, обложка: «Винзавод»