5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Кража картины художницы Анны Андржиевской была перформансом
Кража картины художницы Анны Андржиевской была перформансом
Новости

Кража картины художницы Анны Андржиевской была перформансом

обновлено23 ноября 2021

Обновление

14:20

Подозреваемый в краже картины Анны Андржиевской с выставки на «Винзаводе» найден.

Как рассказал «РИА Новостям» совладелец галереи «Триумф», в собственности которой находится картина, похищение могло быть художественной акцией.

Картина Анны Андржиевской «Зависть» пропала с выставки номинантов Премии Анатолия Зверева на «Винзаводе». Об этом центр написал в инстаграме.

Сейчас поисками работы и преступников занимаются сотрудники полиции. Картина принадлежала галерее «Триумф», ее стоимость не уточняется.

Выставка продлится до 28 ноября. Попасть на нее можно со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00. Все подробности написаны на сайте.

Источник, обложка: «Винзавод»

скопировать ссылку

Тэги

Дизайн-студия Errring Studio открыла художественную лабораторию
22 ноября 2021

Дизайн-студия Errring Studio открыла художественную лабораторию

хочу ещё материалов
Закрыть