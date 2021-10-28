Песков опроверг информацию о перезапуске кампании по вакцинации

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28 октября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг, что власти планируют перезапуск кампании в поддержку вакцинации.
Песков отметил, что кампания продолжится, пока не будут достигнуты показатели.
Власти перезапустят кампанию по пропаганде вакцинации от COVID-19, поскольку предыдущая оказалась неэффективной.
Один из источников «Коммерсанта» объяснил, что кампания была проведена слишком агрессивно и негативно, так как основной акцент был сделан на угрозе смерти в случае отказа от вакцинации. Теперь фокус агитации хотят сменить на утверждение, что только с прививкой от коронавируса можно жить полной жизнью, например, ходить в кино или учиться.
Кроме того, теперь власти планируют бороться с противниками вакцинации, но как именно — не уточняют.
Источник: «Коммерсантъ»
Обложка: Кирилл Зыков / АГН «Москва»