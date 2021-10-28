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Песков опроверг информацию о перезапуске кампании по вакцинации
Песков опроверг информацию о перезапуске кампании по вакцинации
Новости

Песков опроверг информацию о перезапуске кампании по вакцинации

обновлено28 октября 2021

Обновление

28 октября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг, что власти планируют перезапуск кампании в поддержку вакцинации.

Песков отметил, что кампания продолжится, пока не будут достигнуты показатели.

Власти перезапустят кампанию по пропаганде вакцинации от COVID-19, поскольку предыдущая оказалась неэффективной.

Один из источников «Коммерсанта» объяснил, что кампания была проведена слишком агрессивно и негативно, так как основной акцент был сделан на угрозе смерти в случае отказа от вакцинации. Теперь фокус агитации хотят сменить на утверждение, что только с прививкой от коронавируса можно жить полной жизнью, например, ходить в кино или учиться.

Кроме того, теперь власти планируют бороться с противниками вакцинации, но как именно — не уточняют.

Источник: «Коммерсантъ»

Обложка: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

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