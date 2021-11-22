В Москве стартовал мультижанровый фестиваль VOLKOV ManiFEST

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До 28 ноября в культурном центре «Дом» проходит мультижанровый фестиваль Владимира Волкова VOLKOV ManiFEST.
В программе — электроакустическое выступление ансамбля «Лесной квинтет», фри-джаз, аудиотеатральный перформанс режиссера Павла Семченко при при участии основателя театра Derevo Антона Адасинского, Владимира Волкова и хореографа Владимира Варнавы, а также русская фольклорная музыка от ансамбля «Комонь».
Узнать подробное расписание фестиваля можно на сайте VOLKOV ManiFEST, а купить билеты (стоимость — 1 500 рублей) — здесь.
Источник, фотографии: пресс-служба фестиваля