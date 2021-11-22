5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
В Москве стартовал мультижанровый фестиваль VOLKOV ManiFEST
В Москве стартовал мультижанровый фестиваль VOLKOV ManiFEST
Новости

В Москве стартовал мультижанровый фестиваль VOLKOV ManiFEST

До 28 ноября в культурном центре «Дом» проходит мультижанровый фестиваль Владимира Волкова VOLKOV ManiFEST.

В программе — электроакустическое выступление ансамбля «Лесной квинтет», фри-джаз, аудиотеатральный перформанс режиссера Павла Семченко при при участии основателя театра Derevo Антона Адасинского, Владимира Волкова и хореографа Владимира Варнавы, а также русская фольклорная музыка от ансамбля «Комонь».

Узнать подробное расписание фестиваля можно на сайте VOLKOV ManiFEST, а купить билеты (стоимость — 1 500 рублей) — здесь.

Источник, фотографии: пресс-служба фестиваля

скопировать ссылку

Тэги

В Москве резко повысится атмосферное давление
Прогноз
22 ноября 2021

В Москве резко повысится атмосферное давление

хочу ещё материалов
Закрыть