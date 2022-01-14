Более 1,5 тысячи активистов и журналистов покинули Россию в 2021 году

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За 2021 год более 1,5 тысячи политактивистов и журналистов покинули Россию из-за уголовного преследования или давления, выяснила организация Free Russia Foundation*, помогающая политическим беженцам.
Волна политической эмиграции началась весной 2021 года после того, как силовики начали приходить к участникам митингов и журналистам домой уже после самих протестных акций. «Дальше поехали секторами: давят навальнистов — уезжают навальнисты, давят на журналистов — уезжают журналисты, давят на правозащитников — уезжают правозащитники», — отметили в Free Russia.
Три главные направления политической эмиграции — это Грузия, Украина и Литва. Кроме того, популярны и другие страны Восточной Европы. Также многие едут во Францию и США.
*Free Russia Foundation признана в России нежелательной организацией.
Источник: Znak.com