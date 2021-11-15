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«Яндекс.Музыка» запустила функцию персонального потока музыки «Моя волна». В ней появилась обновленная система рекомендаций.
«Моя волна» подстраивается не только под вкусы, но и под настроение пользователя (например, если вы переключили несколько инструментальных треков, поток поймет, что сейчас такие песни ставить не стоит).
Сервис уже доступен части пользователей «Яндекс.Музыка» для iOS, Android и веб-версии. У остальных функция откроется в ближайшее время, отметили представители компании.
Источник: пресс-служба «Яндекс.Музыка»