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Сервис дня«Моя волна» от «Яндекс.Музыки» с новой системой рекомендации

«Яндекс.Музыка» запустила функцию персонального потока музыки «Моя волна». В ней появилась обновленная система рекомендаций.

«Моя волна» подстраивается не только под вкусы, но и под настроение пользователя (например, если вы переключили несколько инструментальных треков, поток поймет, что сейчас такие песни ставить не стоит).

Сервис уже доступен части пользователей «Яндекс.Музыка» для iOS, Android и веб-версии. У остальных функция откроется в ближайшее время, отметили представители компании.

Источник: пресс-служба «Яндекс.Музыка»

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