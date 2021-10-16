На Пречистенке откроется выставка в честь 200-летия Шарля Бодлера

Купить рекламу
В среду, 20 октября, в Выставочном пространстве фонда Андрея Чеглакова на Пречистенке откроется экспозиция, посвященная 200-летию французского поэта Шарля Бодлера.
В основе выставки — сборник Бодлера «Цветы зла» в изображении Одилона Редона, Анри Матисса, Жоржа Руо, Анри Картье-Брессона и других художников. Зрители смогут увидеть книги в жанре Livre d’artiste, а также графику и фотографии мастеров, которые вдохновились произведениями поэта.
Кроме того, в рамках экспозиции «В диалоге с Бодлером: Матисс, Роден, Руо…» будут проводиться лекции, экскурсии, литературные и музыкальные вечера. Вход свободный, все подробности можно почитать здесь.
Источник: Фонд Андрея Чеглакова
Обложка: Wikimedia