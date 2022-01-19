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Новости

В России в 2021 году совершили почти на треть больше преступлений, связанных со взятками, чем в 2020-м

В России в 2021 году зарегистрировали более 18,5 тысячи преступлений, связанных со взяточничеством — это на 27,8 % больше, чем годом ранее.

Больше 7 тысяч преступлений приходятся на мелкое взяточничество, свыше 5 тысяч — на факты получения взятки. Еще 4,5 тысячи дел завели за дачу взятки, более 2 тысяч — за посредничество.

Всего за 2021 год год полиция зарегистрировала более 35 тысяч коррупционных преступлений — это почти на 14 % больше, чем в 2020 году. При этом в целом за прошлый год преступность в стране снизилась на 1,9 % по сравнению с 2020 годом. В МВД отметили, что в России снизилось число преступлений, связанных с терроризмом.

Источник: МВД

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