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Карта дня
17 мая 2021

Районы и места Москвы, в которых совершается больше всего преступлений

15 января 2021

Уровень киберпреступности в России вырос в 20 раз за семь лет

24 ноября 2020

В России на треть выросло число террористических преступлений

Предложение дня
4 ноября 2020

Регистрировать ДНК осужденных и подозреваемых