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Карта дня
2021-05-17T13:03:01.000+03:00
17 мая 2021
Районы и места Москвы, в которых совершается больше всего преступлений
2021-01-15T09:44:29.000+03:00
15 января 2021
Уровень киберпреступности в России вырос в 20 раз за семь лет
2020-11-24T10:27:49.000+03:00
24 ноября 2020
В России на треть выросло число террористических преступлений
Предложение дня
2020-11-04T16:54:38.000+03:00
4 ноября 2020
Регистрировать ДНК осужденных и подозреваемых
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