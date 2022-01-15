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Ежедневно в головоломку Wordle играют 2 млн человек по всему миру
Правила игры просты: каждый день нужно угадать слово на английском языке из 5 букв. У игрока 6 попыток, а играть можно только один раз в день. После сеанса можно поделиться результатами в своих соцсетях. Все игроки угадывают одно и тоже слово.
По словам разработчика Джоша Уордла он задумывал игру как развлечение для друзей и близких и не планирует монетизировать игровой процесс. Чтобы сыграть в Wordle не нужно даже проходить регистрацию и оставлять свой e-mail.
Источник: Wordle