Netflix запустил раздел с играми. Пока он доступен только на Android
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Пролет над «дворцом Путина» в Microsoft Flight Simulator
Как и зачем музеи Великобритании исследуют игры: серию онлайн-лекций проведет Музей советских игровых автоматов
Sony убрала из PlayStation Store игру Cyberpunk 2077. Она вышла неделю назад
Google запустила в России подписку на приложения и игры
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В симуляторе пандемии Plague появился режим спасения человечества
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Игру Fortnite удалили из App Store и Google Play