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3 ноября 2021

Netflix запустил раздел с играми. Пока он доступен только на Android

Пролет над «дворцом Путина» в Microsoft Flight Simulator
Видео дня
20 января 2021

Пролет над «дворцом Путина» в Microsoft Flight Simulator

Как и зачем музеи Великобритании исследуют игры: серию онлайн-лекций проведет Музей советских игровых автоматов
12 января 2021

Как и зачем музеи Великобритании исследуют игры: серию онлайн-лекций проведет Музей советских игровых автоматов

18 декабря 2020

Sony убрала из PlayStation Store игру Cyberpunk 2077. Она вышла неделю назад

8 декабря 2020

Google запустила в России подписку на приложения и игры

Исследование
19 ноября 2020

На каких приставках и во что играют россияне

13 ноября 2020

В симуляторе пандемии Plague появился режим спасения человечества

Цифра дня
3 ноября 2020

Сколько россияне потратили на видеоигры

28 августа 2020

Skillbox запустил бесплатный курс по созданию игр

Игру Fortnite удалили из App Store и Google Play
14 августа 2020

Игру Fortnite удалили из App Store и Google Play