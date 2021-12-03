«Яндекс» составил гид по российским горнолыжным курортам

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«Яндекс» подготовил гид по горнолыжным курортам России для лыжников и сноубордистов.
Если пользователь наберет в поиске «Я в Шерегеше» или откроет приложение «Яндекс», находясь на любом горнолыжном курорте, он получит прогноз погоды на разных высотах и информацию с камер на склонах.
Также в гиде можно будет посмотреть карты трасс с разметкой по сложности, часы работы и расположение подъемников, а также советы по экипировке и ответы на популярные вопросы про горнолыжный спорт.
Источник: пресс-служба компании
Фотографии: Сергей Казанцев