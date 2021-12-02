«Яндекс» поможет пользователям найти врача

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Теперь можно не искать врачей на сайтах клиник — «Яндекс» покажет специалистов, к которым лучше записаться на прием.
Чтобы получить информацию, достаточно вбить в поисковик город и направление врача. Пользователь увидит, какие у него отзывы, стаж и рейтинг, где он принимает и сколько стоит консультация.
Также прямо из карточки можно перейти на медицинский сервис или сайт клиники, чтобы сделать запись. Данные о специалистах «Яндекс» получает от «Сберздоровья», Zoon, «Продокторов», «НаПоправку» и других сервисов.
Источник, обложка: пресс-служба «Яндекс»