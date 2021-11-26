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В Москве возобновят работу новогодние ярмарки и катки
В Москве возобновят работу новогодние ярмарки и катки
Новости

В Москве возобновят работу новогодние ярмарки и катки

Новогодние ярмарки и катки в Москве не закроют из-за коронавируса, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, на уличных фестивалях заработают инсталляции и торговые точки. Проведение мероприятий в помещениях, (например, мастер-классов), будет зависеть от ситуации с COVID-19, добавил мэр.

Кроме того, в Москве состоится фестиваль «Путешествие в Рождество», который отменили в 2020 году из-за пандемии.

Ранее власти объявили, что украсят Москву к Новому году до середины декабря. Всего появятся более 4 тысяч декоративных конструкций.

Источник: «РИА Новости»

Обложка: Агентство «Москва»

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