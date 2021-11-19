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Суд отказался исключить из реестра иноагентов журналистов Юлию Ярош и Максима Гликина
Суд отказался исключить из реестра иноагентов журналистов Юлию Ярош и Максима Гликина
Новости

Суд отказался исключить из реестра иноагентов журналистов Юлию Ярош и Максима Гликина

Мосгорсуд отказал в административном иске бывшему главному редактору «Открытых медиа» Юлии Ярош и ее заместителю Максиму Гликину, просившим исключить их из реестра СМИ-иноагентов.

Ранее Ярош и Гликин оспорили в суде решение Минюста о признании их иноагентами и просили суд предоставить документы, которые послужили основанием для включения их в реестр.

Ярош и Гликина признали иностранными агентами в июле 2021 года. The Village говорил с ними и другими людьми из реестра иноагентов, о том, как этот статус уничтожает журналистику.

Источник: «Правозащита»

Фотографии: Юлия Ярош

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