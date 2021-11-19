Суд отказался исключить из реестра иноагентов журналистов Юлию Ярош и Максима Гликина

Купить рекламу
Мосгорсуд отказал в административном иске бывшему главному редактору «Открытых медиа» Юлии Ярош и ее заместителю Максиму Гликину, просившим исключить их из реестра СМИ-иноагентов.
Ранее Ярош и Гликин оспорили в суде решение Минюста о признании их иноагентами и просили суд предоставить документы, которые послужили основанием для включения их в реестр.
Ярош и Гликина признали иностранными агентами в июле 2021 года. The Village говорил с ними и другими людьми из реестра иноагентов, о том, как этот статус уничтожает журналистику.
Источник: «Правозащита»
Фотографии: Юлия Ярош