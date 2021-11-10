Список: За что Twitter и Facebook назначают многомиллионные штрафы
Мировой суд опубликовал все постановления о многомиллионных штрафах Twitter и Facebook. Правозащитница Анастасия Буракова узнала, за что выписывают штрафы соцсетям чаще всего.
За что штрафуют соцсети:
За публикацию видео с зимних протестов в поддержку Алексея Навального (даже без каких-либо призывов или комментариев);
За «явное неуважение к государству, Конституции Российской Федерации и Президенту Российской Федерации». Это посты с критикой власти, Владимира Путина или карикатурными картинками (например, конституции, изображенной в форме рулона туалетной бумаги), стихи на мотив гимна России. Причем штрафуют даже за посты в небольших каналах до 100 человек;
За «информацию с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность». Например, есть протоколы, в которых говорится о постах про «зацепинг» — катание на пригородных электричках с внешней стороны составов;