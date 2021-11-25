Заседание по иску о ликвидации «Мемориала» отложили на 14 декабря

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Обновление
25 ноября, 15:48
Верховный суд России объявил перерыв до 14 декабря в заседании по иску о ликвидации «Мемориала»*.
14:29
Прокуратура требует ликвидировать «Мемориал»* из-за того, что организация не всегда ставила маркировку об иноагентстве.
Кроме того, ранее ведомство в иске ссылалось на закон о защите детей от вредной информации. Прокуратура объяснила, что несовершеннолетних нужно защитить «от всей информации, которую распространяла организация без маркировки».
11:34
Полиция задержала второго человека у суда. Алексей Беленкин хотел развернуть плакат «Мы — Мемориал», но не успел.
По подсчетам Avtozak Live, у Верховного суда собралось больше 300 человек. Журналистов пустили в зал с трансляцией заседания, однако отключили видео и оставили только звуковой эфир.
12:28
Полиция задержала пожилую женщину с плакатом в поддержку «Мемориала»* — это уже третье задержание.
Полиция задержала женщину Ольгу Бакст с плакатом «Спасибо, мемориал, что помнишь о нас» у Верховного суда.
В 11:00 в Верховном суде началось заседание по делу о ликвидации Международного «Мемориала»*. Генпрокуратура требует закрыть организацию из-за якобы систематического нарушения закона об иноагентах.
The Village собирал комментарии журналистов и политиков о том, чем грозит ликвидация «Мемориала»*.
*Власти считают «Международный Мемориал» и ПЦ «Мемориал» иноагнетами.
Источник: «Медуза» (власти считают это СМИ иноагнетом)