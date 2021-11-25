5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Заседание по иску о ликвидации «Мемориала» отложили на 14 декабря

обновлено25 ноября 2021

Обновление

25 ноября, 15:48

Верховный суд России объявил перерыв до 14 декабря в заседании по иску о ликвидации «Мемориала»*.

14:29

Прокуратура требует ликвидировать «Мемориал»* из-за того, что организация не всегда ставила маркировку об иноагентстве.

Кроме того, ранее ведомство в иске ссылалось на закон о защите детей от вредной информации. Прокуратура объяснила, что несовершеннолетних нужно защитить «от всей информации, которую распространяла организация без маркировки».

11:34

Полиция задержала второго человека у суда. Алексей Беленкин хотел развернуть плакат «Мы — Мемориал», но не успел.

По подсчетам Avtozak Live, у Верховного суда собралось больше 300 человек. Журналистов пустили в зал с трансляцией заседания, однако отключили видео и оставили только звуковой эфир.

12:28

Полиция задержала пожилую женщину с плакатом в поддержку «Мемориала»* — это уже третье задержание.

Полиция задержала женщину Ольгу Бакст с плакатом «Спасибо, мемориал, что помнишь о нас» у Верховного суда.

В 11:00 в Верховном суде началось заседание по делу о ликвидации Международного «Мемориала»*. Генпрокуратура требует закрыть организацию из-за якобы систематического нарушения закона об иноагентах.

The Village собирал комментарии журналистов и политиков о том, чем грозит ликвидация «Мемориала»*.

*Власти считают «Международный Мемориал» и ПЦ «Мемориал» иноагнетами.

Источник: «Медуза» (власти считают это СМИ иноагнетом)

скопировать ссылку

Тэги

обновлено16 декабря 2021

Госдума в первом чтении приняла закон о QR-кодах в общественных местах

хочу ещё материалов
Закрыть