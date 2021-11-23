«Медуза»: Закон о QR-кодах отложили из-за конфликта в правительстве

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В правительстве России и Кремле до сих пор не могут определиться, когда принять законопроект о массовом введении QR-кодов в общественных местах и транспорте. Об этом пишет «Медуза»
Министры не могут договориться, насколько жесткие меры надо ввести. В итоге власти разделились на блок «санитаров» и «экономистов». «Санитары» выступают за жесткие меры и введение кодов для ускорения вакцинации, а «экономисты» опасаются негативного влияния этих мер на экономическую ситуацию.
Кроме того, на фоне протестов из законопроекта «почти наверняка» уберут название «QR-код» — его планируют заменить на менее раздражающее людей, говорят собеседники «Медузы», близкие к власти. «Одно дело — QR-код, другое — „Паспорт здоровья“ или другое похожее выражение», — добавил еще один источник издания.
Источник: «Медуза»