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Закрылась марка LOT2046 с одеждой по подписке
Закрылась марка LOT2046 с одеждой по подписке
Новости

Закрылась марка LOT2046 с одеждой по подписке

Марка одежды по подписке LOT2046 закрылась после четырех с половиной лет работы.

Сайт проекта окончательно закроется 1 января 2022 года. Компания вернет клиентам все приобретенные токены, оставшийся баланс и недостающие посылки, говорится на сайте бренда.

LOT2046 задумывался как сервис для тех, кто не хочет тратить время на поиск одежды. За подписку в 50 долларов клиенту каждый месяц присылали набор базовых однотонных вещей: футболку, носки и трусы, брюки, свитшоты и головные уборы.

Источник, фотографии: LOT2046

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