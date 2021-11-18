Закрылась марка LOT2046 с одеждой по подписке

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Марка одежды по подписке LOT2046 закрылась после четырех с половиной лет работы.
Сайт проекта окончательно закроется 1 января 2022 года. Компания вернет клиентам все приобретенные токены, оставшийся баланс и недостающие посылки, говорится на сайте бренда.
LOT2046 задумывался как сервис для тех, кто не хочет тратить время на поиск одежды. За подписку в 50 долларов клиенту каждый месяц присылали набор базовых однотонных вещей: футболку, носки и трусы, брюки, свитшоты и головные уборы.
Источник, фотографии: LOT2046