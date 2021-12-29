Путин уволил замдиректора ФСИН Анатолия Якунина. Его называли борцом с пытками

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Президент России Владимир Путин отправил в отставку замдиректора ФСИН Анатолия Якунина. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Генерал-лейтенанта Якунина назначили на должность замглавы ведомства в августе 2020 года. До этого он возглавлял ГУ МВД по Москве и был помощником директора ФСИН Александра Калашникова.
Якунин «принципиально выступал против содомии и пыток», а его подчиненные дали покинуть страну программисту Сергею Савельеву с видеоархивом изнасилований заключенных, говорит основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.
В конце ноября Путин снял с должности директора ФСИН Александра Калашникова. На его место пришел замглавы МВД Аркадий Гостев. Увольнение не было связано с пытками в колониях, утверждал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Источник: интернет-портал правовой информации, Gulagu.net