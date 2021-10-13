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обновлено13 октября 2021

Инстаграм заблокировал несколько постов учительницы, которой пришлось уволиться из-за блога о секс-просвете

Бывшую семинаристку ВШЭ Анну Велликок отправили в Сахарово. Более 100 преподавателей Вышки потребовали вернуть ей работу
обновлено13 февраля 2021

Бывшую семинаристку ВШЭ Анну Велликок отправили в Сахарово. Более 100 преподавателей Вышки потребовали вернуть ей работу

26 января 2021

Преподавателя московского института, которого задержали на акции 23 января, уволили за «аморальный поступок»

2 января 2021

В Москве уволили главу ГИБДД

Мужчину уволили из модельного агентства после сториз в женской одежде. Теперь ему угрожают судом
8 декабря 2020

Мужчину уволили из модельного агентства после сториз в женской одежде. Теперь ему угрожают судом

Список
12 августа 2020

Отрасли, работникам которых грозит увольнение

Опрос
8 августа 2020

Каждый десятый россиянин уволился из-за выгорания

5 августа 2020

Возле ВШЭ задержали участницу пикета. Студентка поддержала оппозиционных преподавателей

31 июля 2020

Сбербанк не стал увольнять Сергея Миненко после обвинений в харассменте