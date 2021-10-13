обновлено13 октября 2021
Инстаграм заблокировал несколько постов учительницы, которой пришлось уволиться из-за блога о секс-просвете
обновлено13 февраля 2021
Бывшую семинаристку ВШЭ Анну Велликок отправили в Сахарово. Более 100 преподавателей Вышки потребовали вернуть ей работу
26 января 2021
Преподавателя московского института, которого задержали на акции 23 января, уволили за «аморальный поступок»
8 декабря 2020
Мужчину уволили из модельного агентства после сториз в женской одежде. Теперь ему угрожают судом
5 августа 2020