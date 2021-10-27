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Роскомнадзор предложил запретить использование нецензурной лексики в онлайн-кинотеатрах.
Ведомство хочет ввести запрет на мат в рамках законодательства о защите детей. Отсутствие ограничение провоцирует владельцев онлайн-кинотеатров выпускать «заведомо провокативный» продукт, считает глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
«Необходимо обеспечить сохранение традиционных устоев в общественной жизни и оградить детей от культурно-нравственных девиаций», — говорится на сайте РКН. При этом пока что ведомство не подготовило конкретных требований к онлайн-кинотеатрам.
Источник: Роскомнадзор