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Предложение дняЗапретить мат в онлайн-кинотеатрах

Роскомнадзор предложил запретить использование нецензурной лексики в онлайн-кинотеатрах.

Ведомство хочет ввести запрет на мат в рамках законодательства о защите детей. Отсутствие ограничение провоцирует владельцев онлайн-кинотеатров выпускать «заведомо провокативный» продукт, считает глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Необходимо обеспечить сохранение традиционных устоев в общественной жизни и оградить детей от культурно-нравственных девиаций», — говорится на сайте РКН. При этом пока что ведомство не подготовило конкретных требований к онлайн-кинотеатрам.

Источник: Роскомнадзор

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