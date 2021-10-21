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Инициатива по созданию базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы стала первой на сайте «Твой бюджет»

Инициатива по созданию базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы вышла на первое место в общегородском голосовании на сайте «Твой бюджет».

Глобальная цель инициативы — создать парк на берегу Смоленки и Малой Невы, чтобы сохранить зеленую зону у воды. Городские власти планируют построить на этом месте автомагистраль.

«Это [победа инициативы на сайте „Твой бюджет“] еще не гарантирует создание парка, но позволит исследовать природу этого места и берегов Смоленки», — написали активисты в инстаграме. Также они рассказали, что все решилось за последние пять часов: голосующие «вырвали победу у администраций школ и других бюджетных учреждений». Отрыв от ближайшего конкурента — всего 300 голосов.

Источник: «Заросли» / Instagram

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