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Владимир Жириновский подал в суд на «Дождь» из-за обвинений в домогательствах
Владимир Жириновский подал в суд на «Дождь» из-за обвинений в домогательствах
Новости

Владимир Жириновский подал в суд на «Дождь» из-за обвинений в домогательствах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подал в суд на телеканал «Дождь» и журналиста Рената Давлетгильдеева из-за того, что он обвинял политика в сексуальных домогательствах.

В 2018 году Давлетгильдеев опубликовал пост, в котором упоминалось, что Жириновский «лапал за жопу» журналиста, а помощники политика пытались отвезти Рената в «сауну ЛДПР». Как говорится в иске депутата, Давлетгильдеев распространил недостоверную, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию Жириновского информацию.

Также в иске отмечается, что Давлетгильдеев повторил свои обвинения в эфире «Дождя». Жириновский требует опубликовать опровержение, а также взыскать с телеканала и журналиста по 10 миллионов рублей компенсации морального вреда.

Источник: «Дождь»

Фотографии: сайт Кремля

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