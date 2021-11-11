Владимир Жириновский подал в суд на «Дождь» из-за обвинений в домогательствах

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подал в суд на телеканал «Дождь» и журналиста Рената Давлетгильдеева из-за того, что он обвинял политика в сексуальных домогательствах.
В 2018 году Давлетгильдеев опубликовал пост, в котором упоминалось, что Жириновский «лапал за жопу» журналиста, а помощники политика пытались отвезти Рената в «сауну ЛДПР». Как говорится в иске депутата, Давлетгильдеев распространил недостоверную, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию Жириновского информацию.
Также в иске отмечается, что Давлетгильдеев повторил свои обвинения в эфире «Дождя». Жириновский требует опубликовать опровержение, а также взыскать с телеканала и журналиста по 10 миллионов рублей компенсации морального вреда.
Источник: «Дождь»
Фотографии: сайт Кремля