В Москве пройдёт фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts
Мероприятие состоится в кинотеатре «35мм» 8 сентября
Кинотеатр «35 мм» подал встречный иск к властям Москвы
Кинотеатр просит предоставить ему арендные каникулы
Кинотеатр «35ММ» может покинуть здание на Покровке
Руководство кинотеатра надеется сохранить помещение
Кино не для всех: Как СoolConnections зарабатывает на артхаусе История хрупкой женщины, которая организовывает кинофестивали и умудряется делать бизнес в той сфере искусства, где принято существовать за счёт грантов и спонсоров.
Кино не для всех: Как СoolConnections зарабатывает на артхаусе История хрупкой женщины, которая организовывает кинофестивали и умудряется делать бизнес в той сфере искусства, где принято существовать за счёт грантов и спонсоров.
События недели: Концерт Мадонны, фестиваль уличного театра, Rock Out! в «35 мм» Дайджест городских событий этой недели: «Новые культурные пространства» на «Стрелке», московская встреча travel-блогеров, карнавалы и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.
События недели: Концерт Мадонны, фестиваль уличного театра, Rock Out! в «35 мм» Дайджест городских событий этой недели: «Новые культурные пространства» на «Стрелке», московская встреча travel-блогеров, карнавалы и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.
События недели: «Леди на велосипеде», ретроспектива Брассая и Тель-Авив в Москве Дайджест городских событий этой недели: лекция Wallpaper на «Стрелке», велопарад «Леди на велосипеде», музыкальная программа в «Гараже» и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.
События недели: Летние кинопоказы, Монмартр на «Флаконе» и концерт Регины Спектор Дайджест городских событий этой недели: День Франции на дизайн-заводе «Флакон», мастер-классы в летнем «Пионере», биеннале молодого искусства и ещё три мероприятия из календаря The Village.
События недели: Летние кинопоказы, Монмартр на «Флаконе» и концерт Регины Спектор Дайджест городских событий этой недели: День Франции на дизайн-заводе «Флакон», мастер-классы в летнем «Пионере», биеннале молодого искусства и ещё три мероприятия из календаря The Village.
В Москве пройдет международный фестиваль нового документального кино Beat В рамках фестиваля Beat в «35 мм» и на «Стрелке» покажут документальные фильмы о музыке и современной культуре