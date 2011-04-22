В Москве пройдёт фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts
Мероприятие состоится в кинотеатре «35мм» 8 сентября
В Москве пройдёт фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts Мероприятие состоится в кинотеатре «35мм» 8 сентября
Кинотеатр «35 мм» подал встречный иск к властям Москвы
Кинотеатр просит предоставить ему арендные каникулы
Кинотеатр «35 мм» подал встречный иск к властям Москвы
Кинотеатр просит предоставить ему арендные каникулы
Кинотеатр «35ММ» может покинуть здание на Покровке
Руководство кинотеатра надеется сохранить помещение
Кинотеатр «35ММ» может покинуть здание на Покровке Руководство кинотеатра надеется сохранить помещение
Кино не для всех: Как СoolConnections зарабатывает на артхаусе История хрупкой женщины, которая организовывает кинофестивали и умудряется делать бизнес в той сфере искусства, где принято существовать за счёт грантов и спонсоров.
Кино не для всех: Как СoolConnections зарабатывает на артхаусе История хрупкой женщины, которая организовывает кинофестивали и умудряется делать бизнес в той сфере искусства, где принято существовать за счёт грантов и спонсоров.
События недели: Концерт Мадонны, фестиваль уличного театра, Rock Out! в «35 мм» Дайджест городских событий этой недели: «Новые культурные пространства» на «Стрелке», московская встреча travel-блогеров, карнавалы и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.
События недели: Концерт Мадонны, фестиваль уличного театра, Rock Out! в «35 мм» Дайджест городских событий этой недели: «Новые культурные пространства» на «Стрелке», московская встреча travel-блогеров, карнавалы и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.
События недели: «Леди на велосипеде», ретроспектива Брассая и Тель-Авив в Москве Дайджест городских событий этой недели: лекция Wallpaper на «Стрелке», велопарад «Леди на велосипеде», музыкальная программа в «Гараже» и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.
События недели: «Леди на велосипеде», ретроспектива Брассая и Тель-Авив в Москве Дайджест городских событий этой недели: лекция Wallpaper на «Стрелке», велопарад «Леди на велосипеде», музыкальная программа в «Гараже» и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.
События недели: Летние кинопоказы, Монмартр на «Флаконе» и концерт Регины Спектор Дайджест городских событий этой недели: День Франции на дизайн-заводе «Флакон», мастер-классы в летнем «Пионере», биеннале молодого искусства и ещё три мероприятия из календаря The Village.
События недели: Летние кинопоказы, Монмартр на «Флаконе» и концерт Регины Спектор Дайджест городских событий этой недели: День Франции на дизайн-заводе «Флакон», мастер-классы в летнем «Пионере», биеннале молодого искусства и ещё три мероприятия из календаря The Village.
В Москве пройдет международный фестиваль нового документального кино Beat В рамках фестиваля Beat в «35 мм» и на «Стрелке» покажут документальные фильмы о музыке и современной культуре