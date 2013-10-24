Платная подписка в VK Mobile, контракт НФЛ и Amazon и рекордный максимум акций Tesla
Cамые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Платная подписка в VK Mobile, контракт НФЛ и Amazon и рекордный максимум акций Tesla Cамые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Электромобили Apple, развитие BuzzFeed и YouTube для детей
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Электромобили Apple, развитие BuzzFeed и YouTube для детей Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Первый московский Geek Picnic в снимках Instagram Роботы добрые и злые, большие и маленькие на первом московском «гик-пикнике» в ВВЦ.
Первый московский Geek Picnic в снимках Instagram Роботы добрые и злые, большие и маленькие на первом московском «гик-пикнике» в ВВЦ.
В московских магазинах начали продавать 3D-принтеры
В супермаркетах бытовой техники «М.Видео» и «Юлмарт» начали продавать 3D-принтеры.
В московских магазинах начали продавать 3D-принтеры В супермаркетах бытовой техники «М.Видео» и «Юлмарт» начали продавать 3D-принтеры.
Дом печати: Как в Голландии строят здание с помощью 3D-принтера Голландское архитектурное бюро DUS Architects строит первый в мире дом, детали для которого печатает 3D-принтер — The Village узнал подробности процесса и разобрался в технологии.
Дом печати: Как в Голландии строят здание с помощью 3D-принтера Голландское архитектурное бюро DUS Architects строит первый в мире дом, детали для которого печатает 3D-принтер — The Village узнал подробности процесса и разобрался в технологии.
Ссылки дня: Участковые Бирюлёва, возможности 3D-принтеров и неизвестное интервью Бродского
Чем занимаются участковые Бирюлёва, что можно напечатать при помощи 3D-принтера и неизвестное интервью Бродского — в наших «Ссылках дня».