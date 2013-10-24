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Платная подписка в VK Mobile, контракт НФЛ и Amazon и рекордный максимум акций Tesla

Cамые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Платная подписка в VK Mobile, контракт НФЛ и Amazon и рекордный максимум акций Tesla
Cамые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Электромобили Apple, развитие BuzzFeed и YouTube для детей

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Электромобили Apple, развитие BuzzFeed и YouTube для детей
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Первый московский Geek Picnic в снимках Instagram Роботы добрые и злые, большие и маленькие на первом московском «гик-пикнике» в ВВЦ.

Первый московский Geek Picnic в снимках Instagram
Роботы добрые и злые, большие и маленькие на первом московском «гик-пикнике» в ВВЦ.

В московских магазинах начали продавать 3D-принтеры

В супермаркетах бытовой техники «М.Видео» и «Юлмарт» начали продавать 3D-принтеры.

В московских магазинах начали продавать 3D-принтеры
В супермаркетах бытовой техники «М.Видео» и «Юлмарт» начали продавать 3D-принтеры.

Дом печати: Как в Голландии строят здание с помощью 3D-принтера
Дом печати: Как в Голландии строят здание с помощью 3D-принтера Голландское архитектурное бюро DUS Architects строит первый в мире дом, детали для которого печатает 3D-принтер — The Village узнал подробности процесса и разобрался в технологии.
Дом печати: Как в Голландии строят здание с помощью 3D-принтера

Дом печати: Как в Голландии строят здание с помощью 3D-принтера
Голландское архитектурное бюро DUS Architects строит первый в мире дом, детали для которого печатает 3D-принтер — The Village узнал подробности процесса и разобрался в технологии.

Ссылки дня: Участковые Бирюлёва, возможности 3D-принтеров и неизвестное интервью Бродского

Чем занимаются участковые Бирюлёва, что можно напечатать при помощи 3D-принтера и неизвестное интервью Бродского — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Участковые Бирюлёва, возможности 3D-принтеров и неизвестное интервью Бродского
Чем занимаются участковые Бирюлёва, что можно напечатать при помощи 3D-принтера и неизвестное интервью Бродского — в наших «Ссылках дня».