7 баров, кафе, ресторанов и один продуктовый магазин, открывшиеся в октябре Два новых ресторана Александра Раппопорта с русской и тайской кухнями, винный бар с едой на каждый день, ресторан с греческой кухней — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Москве в октябре