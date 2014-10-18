Магазин «Точка I Калашный, 9» закрылся
На его месте откроется закусочная с японской едой
Кафе шеф-повара «Ходя Ходя», выпускник Le Cordon Bleu в Pipe и «Городской маркет еды» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Кафе шеф-повара «Ходя Ходя», выпускник Le Cordon Bleu в Pipe и «Городской маркет еды» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
В магазине «Точка I Калашный, 9» появились завтраки
Посетителям предлагают тосты, каши и йогурты
7 баров, кафе, ресторанов и один продуктовый магазин, открывшиеся в октябре Два новых ресторана Александра Раппопорта с русской и тайской кухнями, винный бар с едой на каждый день, ресторан с греческой кухней — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Москве в октябре
7 баров, кафе, ресторанов и один продуктовый магазин, открывшиеся в октябре Два новых ресторана Александра Раппопорта с русской и тайской кухнями, винный бар с едой на каждый день, ресторан с греческой кухней — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Москве в октябре
Бары Nude.Coffe & Wine и The Boх, магазин продуктов «Точка I Калашный, 9», кафе Laffa Laffa Бары The Box, «Московские каникулы», Nude.Coffe & Wine, кафе Laffa Laffa, магазин с продуктами «Точка I Калашный, 9», кофейня The Black King — The Village об интересных открытиях недели