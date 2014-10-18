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В Калашном открылся бар-ресторан Sagah

Меню заведения будет постоянно обновляться

В Калашном открылся бар-ресторан Sagah
Меню заведения будет постоянно обновляться

Магазин «Точка I Калашный, 9» закрылся

На его месте откроется закусочная с японской едой

Магазин «Точка I Калашный, 9» закрылся
На его месте откроется закусочная с японской едой

Кафе шеф-повара «Ходя Ходя», выпускник Le Cordon Bleu в Pipe и «Городской маркет еды»
Кафе шеф-повара «Ходя Ходя», выпускник Le Cordon Bleu в Pipe и «Городской маркет еды» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Кафе шеф-повара «Ходя Ходя», выпускник Le Cordon Bleu в Pipe и «Городской маркет еды»

Кафе шеф-повара «Ходя Ходя», выпускник Le Cordon Bleu в Pipe и «Городской маркет еды»
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

В магазине «Точка I Калашный, 9» появились завтраки

Посетителям предлагают тосты, каши и йогурты

В магазине «Точка I Калашный, 9» появились завтраки
Посетителям предлагают тосты, каши и йогурты

7 баров, кафе, ресторанов и один продуктовый магазин, открывшиеся в октябре
7 баров, кафе, ресторанов и один продуктовый магазин, открывшиеся в октябре Два новых ресторана Александра Раппопорта с русской и тайской кухнями, винный бар с едой на каждый день, ресторан с греческой кухней — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Москве в октябре
7 баров, кафе, ресторанов и один продуктовый магазин, открывшиеся в октябре

7 баров, кафе, ресторанов и один продуктовый магазин, открывшиеся в октябре
Два новых ресторана Александра Раппопорта с русской и тайской кухнями, винный бар с едой на каждый день, ресторан с греческой кухней — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Москве в октябре

Бары Nude.Coffe & Wine и The Boх, магазин продуктов «Точка I Калашный, 9», кафе Laffa Laffa Бары The Box, «Московские каникулы», Nude.Coffe & Wine, кафе Laffa Laffa, магазин с продуктами «Точка I Калашный, 9», кофейня The Black King — The Village об интересных открытиях недели

Бары Nude.Coffe & Wine и The Boх, магазин продуктов «Точка I Калашный, 9», кафе Laffa Laffa
Бары The Box, «Московские каникулы», Nude.Coffe & Wine, кафе Laffa Laffa, магазин с продуктами «Точка I Калашный, 9», кофейня The Black King — The Village об интересных открытиях недели