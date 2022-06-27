Торговым центрам разрешили выселять арендаторов и судиться с ними Что это значит для брендов и покупателей
В adidas на Кузнецком Мосту пройдет выставка NFT-работ Игоря Скалецкого. Деньги с продаж пойдут в фонд «Подари жизнь»
NFT-арт от adidas и художника Никиты Реплянского. Деньги с продаж переведут в фонд «Подари жизнь»
adidas TERREX ищет тестировщиков походной экипировки. Самый активный отправится в поход на Кавказ
adidas проведет фестиваль Members Week. На нем разыграют бутсы с автографом Лео Месси и другие призы
Бегуны adidas Running смогут побороться с загрязнением океанов. За каждый пройденный километр с пляжей уберут 10 бутылок
Adidas представил экологичную версию линейки Stan Smith с героями Disney, Pixar, «Звездных войн» и вселенной Marvel
Кроссовки из коллаборации adidas Originals с лондонским дизайнером Крейгом Грином
Коллекция вдохновлена культовыми силуэтами бренда и анатомией
adidas Originals запустил конкурс на лучшие идеи для своей резиденции в центре Москвы
Каждый может придумать, как наполнить креативное пространство со студией звукозаписи и площадками для съемок
«Спортмастер» запустит сеть магазинов кроссовок Urban Vibes
Они появятся в бывших торговых точках Under Armour
Весенне-летняя коллекция adidas из переработанных материалов
Обувь, легинсы, шорты и комбинезон в пастельных тонах
Свобода и равенство: Яркая коллекция одежды и обуви от adidas и Бейонсе
Купить новинки можно с 18 января онлайн и в московских магазинах
В adidas на Кузнецком Мосту пройдет винтажный маркет
Там проведут лекцию об осознанном потреблении
Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше
Мероприятие пройдет вместе с adidas 19 декабря
Adidas представил коллекцию, посвященную «Звездным войнам»
Она приурочена к выходу нового эпизода киносаги
«Это же все-таки флаг Сербии»: Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от adidas
РФС не устроило качество вещей, отсутствие оригинального дизайна и перевернутый российский флаг
В adidas Originals на Кузнецком Мосту покажут новый перформанс режиссера Олега Глушкова
Он создал его вместе с медиастудией «С Е Т А П» и актером Василием Миролюбовым
Reebok и adidas выпустили первые совместные кроссовки
Одна из расцветок начнет продаваться в России с 15 ноября
В «Цветном» откроется обновленный корнер adidas Women
Посетителей ждут подарки, консультации стилиста и смузи-бар
Аdidas откроет новый сезон футбольных турниров выступлением Pharaoh
Прийти в «Парк легенд» могут все желающие
Adidas и «Психо Daily» организуют бесплатные пробежки по необычным маршрутам
Забеги совместят с экскурсиями, перформансами и перекусами
Скидки до 95 % на The Outlet и сезонный сейл в Kixbox А также коллаборации Vilebrequin x Off-White и Everlast x Casio G-Shock
В adidas Originals на Кузнецком Мосту пройдет очередная вечеринка System 108
На мероприятии выступит шотландец Konx-Om-Pax
В Zaryad.studio пройдет вечеринка в честь Международного дня йоги
На ней представят новую коллекцию adidas для йоги
Футбольная форма для девушек от adidas и GirlPower
Коллекция приурочена к чемпионату мира по футболу среди женщин
Adidas запустил акцию «Бежим за чистые океаны»
За каждый зафиксированный в приложении километр в фонд Parley Ocean School перечисляется один доллар
Adidas откроет баскетбольную площадку с летним кинотеатром и поп-ап-магазином
Тренировки, лекции и фильмы о баскетболе будут проходить бесплатно
Сезон открыт: 18 пар беговых кроссовок Модели для асфальта, бездорожья, плохой погоды и стадионов
Новые кроссовки adidas, выпущенные к финалу «Игры престолов»
Они поступят в продажу 15 апреля по цене в 13 990 рублей
Adidas запустил кампанию со скидками, ночными прогулками и вечеринками в Mutabor
Стать ее участником можно, купив новую модель кроссовок