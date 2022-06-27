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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Торговым центрам разрешили выселять арендаторов и судиться с ними
Торговым центрам разрешили выселять арендаторов и судиться с ними Что это значит для брендов и покупателей
Торговым центрам разрешили выселять арендаторов и судиться с ними

Торговым центрам разрешили выселять арендаторов и судиться с ними
Что это значит для брендов и покупателей

ТЦ «Цветной» подал иск к adidas на 73 миллиона рублей
27 июня 2022

ТЦ «Цветной» подал иск к adidas на 73 миллиона рублей

«Известия»: adidas и Puma начали принимать заказы от ретейлеров на коллекцию 2023 года
30 мая 2022

«Известия»: adidas и Puma начали принимать заказы от ретейлеров на коллекцию 2023 года

adidas перестал сотрудничать с Российским футбольным союзом
1 марта 2022

adidas перестал сотрудничать с Российским футбольным союзом

adidas и GirlPower открыли женскую академию футбола
8 февраля 2022

adidas и GirlPower открыли женскую академию футбола

Худи Y-3 от adidas и дизайнера Йоджи Ямамото
Товар дня
3 февраля 2022

Худи Y-3 от adidas и дизайнера Йоджи Ямамото

Пешком к Софийским озерам: Как мы сходили в поход с adidas TERREX и «Силой Территории»
Спецпроект
Пешком к Софийским озерам: Как мы сходили в поход с adidas TERREX и «Силой Территории»
Пешком к Софийским озерам: Как мы сходили в поход с adidas TERREX и «Силой Территории»
Спецпроект

Пешком к Софийским озерам: Как мы сходили в поход с adidas TERREX и «Силой Территории»

Как правильно одеться в поход
Спецпроект
Как правильно одеться в поход И что такое принцип многослойности
Как правильно одеться в поход
Спецпроект

Как правильно одеться в поход
И что такое принцип многослойности

Не только Паралимпиада
Спецпроект
Не только Паралимпиада Победитель игр и тренеры рассказывают об инклюзивном спорте
Не только Паралимпиада
Спецпроект

Не только Паралимпиада
Победитель игр и тренеры рассказывают об инклюзивном спорте

adidas проведет тренировки для людей с инвалидностью
4 октября 2021

adidas проведет тренировки для людей с инвалидностью

В adidas на Кузнецком Мосту пройдет выставка NFT-работ Игоря Скалецкого. Деньги с продаж пойдут в фонд «Подари жизнь»
30 сентября 2021

В adidas на Кузнецком Мосту пройдет выставка NFT-работ Игоря Скалецкого. Деньги с продаж пойдут в фонд «Подари жизнь»

NFT-арт от adidas и художника Никиты Реплянского. Деньги с продаж переведут в фонд «Подари жизнь»
Товар дня
27 августа 2021

NFT-арт от adidas и художника Никиты Реплянского. Деньги с продаж переведут в фонд «Подари жизнь»

adidas TERREX ищет тестировщиков походной экипировки. Самый активный отправится в поход на Кавказ
ПРОМО
20 августа 2021

adidas TERREX ищет тестировщиков походной экипировки. Самый активный отправится в поход на Кавказ

adidas проведет фестиваль Members Week. На нем разыграют бутсы с автографом Лео Месси и другие призы
16 августа 2021

adidas проведет фестиваль Members Week. На нем разыграют бутсы с автографом Лео Месси и другие призы

Новые кроссовки Forum от adidas, вдохновленные эстетикой 80-х годов
Товар дня
22 июля 2021

Новые кроссовки Forum от adidas, вдохновленные эстетикой 80-х годов

Футболки и свитшоты из нового дропа A.D.E.D.
Футболки и свитшоты из нового дропа A.D.E.D.
Футболки и свитшоты из нового дропа A.D.E.D.

Футболки и свитшоты из нового дропа A.D.E.D.

Бегуны adidas Running смогут побороться с загрязнением океанов. За каждый пройденный километр с пляжей уберут 10 бутылок
20 мая 2021

Бегуны adidas Running смогут побороться с загрязнением океанов. За каждый пройденный километр с пляжей уберут 10 бутылок

adidas выпустил коллекцию одежды и обуви для походов с нашивками «Силы территории»
12 мая 2021

adidas выпустил коллекцию одежды и обуви для походов с нашивками «Силы территории»

Adidas представил экологичную версию линейки Stan Smith с героями Disney, Pixar, «Звездных войн» и вселенной Marvel
30 марта 2021

Adidas представил экологичную версию линейки Stan Smith с героями Disney, Pixar, «Звездных войн» и вселенной Marvel

Куртка-дождевик из коллаборации adidas и «Силы ветра»
Товар дня
29 марта 2021

Куртка-дождевик из коллаборации adidas и «Силы ветра»

Коллекция детской одежды adidas и Lego
Коллекция детской одежды adidas и Lego Понравится и взрослым, и самым маленьким
Коллекция детской одежды adidas и Lego

Коллекция детской одежды adidas и Lego
Понравится и взрослым, и самым маленьким

Цветочные кроссовки из переработанных материалов от adidas
Товар дня
12 января 2021

Цветочные кроссовки из переработанных материалов от adidas

Ссылка дня
17 октября 2020

Диджитал-фестиваль adidas с подарками от Underdog и «Силы ветра»

В «Метрополисе» открылся первый флагманский магазин adidas Terrex
18 сентября 2020

В «Метрополисе» открылся первый флагманский магазин adidas Terrex

Кроссовки adidas YZY QNTM QNTM Канье Уэста
Товар дня
2 сентября 2020

Кроссовки adidas YZY QNTM QNTM Канье Уэста

Новая коллекция кроссовок Streetball от adidas Originals
Товар дня
28 августа 2020

Новая коллекция кроссовок Streetball от adidas Originals

Кроссовки adidas Yeezy 700 V3 от Канье Уэста
Товар дня
25 августа 2020

Кроссовки adidas Yeezy 700 V3 от Канье Уэста

Adidas откроет флагман вместе с «Силой ветра»
17 августа 2020

Adidas откроет флагман вместе с «Силой ветра»

Кроссовки adidas, вдохновленные Москвой
Товар дня
13 августа 2020

Кроссовки adidas, вдохновленные Москвой

Кроссовки из коллаборации adidas Originals с лондонским дизайнером Крейгом Грином

Коллекция вдохновлена культовыми силуэтами бренда и анатомией

Кроссовки из коллаборации adidas Originals с лондонским дизайнером Крейгом Грином

adidas Originals запустил конкурс на лучшие идеи для своей резиденции в центре Москвы

Каждый может придумать, как наполнить креативное пространство со студией звукозаписи и площадками для съемок

adidas Originals запустил конкурс на лучшие идеи для своей резиденции в центре Москвы

До 90 % на ключевые бренды Kixbox в «Цветном»

Пора обновить гардероб к весне

До 90 % на ключевые бренды Kixbox в «Цветном»

«Спортмастер» запустит сеть магазинов кроссовок Urban Vibes

Они появятся в бывших торговых точках Under Armour

«Спортмастер» запустит сеть магазинов кроссовок Urban Vibes

Весенне-летняя коллекция adidas из переработанных материалов

Обувь, легинсы, шорты и комбинезон в пастельных тонах

Весенне-летняя коллекция adidas из переработанных материалов

Свобода и равенство: Яркая коллекция одежды и обуви от adidas и Бейонсе

Купить новинки можно с 18 января онлайн и в московских магазинах

Свобода и равенство: Яркая коллекция одежды и обуви от adidas и Бейонсе

В adidas на Кузнецком Мосту пройдет винтажный маркет

Там проведут лекцию об осознанном потреблении

В adidas на Кузнецком Мосту пройдет винтажный маркет

Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше

Мероприятие пройдет вместе с adidas 19 декабря

Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше

Adidas представил коллекцию, посвященную «Звездным войнам»

Она приурочена к выходу нового эпизода киносаги

Adidas представил коллекцию, посвященную «Звездным войнам»

«Это же все-таки флаг Сербии»: Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от adidas

РФС не устроило качество вещей, отсутствие оригинального дизайна и перевернутый российский флаг

«Это же все-таки флаг Сербии»: Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от adidas

В adidas Originals на Кузнецком Мосту покажут новый перформанс режиссера Олега Глушкова

Он создал его вместе с медиастудией «С Е Т А П» и актером Василием Миролюбовым

В adidas Originals на Кузнецком Мосту покажут новый перформанс режиссера Олега Глушкова

Reebok и adidas выпустили первые совместные кроссовки

Одна из расцветок начнет продаваться в России с 15 ноября

Reebok и adidas выпустили первые совместные кроссовки

Линейка беспроводных наушников adidas и Zound Industries

Обе модели водонепроницаемые

Линейка беспроводных наушников adidas и Zound Industries

Дождевик adidas Outdoor
Дождевик adidas Outdoor Кажется, нашли идеальную куртку на раннюю осень
Дождевик adidas Outdoor

Дождевик adidas Outdoor
Кажется, нашли идеальную куртку на раннюю осень

В «Цветном» откроется обновленный корнер adidas Women

Посетителей ждут подарки, консультации стилиста и смузи-бар

В «Цветном» откроется обновленный корнер adidas Women

Аdidas откроет новый сезон футбольных турниров выступлением Pharaoh

Прийти в «Парк легенд» могут все желающие

Аdidas откроет новый сезон футбольных турниров выступлением Pharaoh

В Mutabor пройдет вечеринка Ozweego Generation

На ней выступят Gone.Fludd и Cakeboy

В Mutabor пройдет вечеринка Ozweego Generation

Adidas и «Психо Daily» организуют бесплатные пробежки по необычным маршрутам

Забеги совместят с экскурсиями, перформансами и перекусами

Adidas и «Психо Daily» организуют бесплатные пробежки по необычным маршрутам

Скидки до 95 % на The Outlet и сезонный сейл в Kixbox
Скидки до 95 % на The Outlet и сезонный сейл в Kixbox А также коллаборации Vilebrequin x Off-White и Everlast x Casio G-Shock
Скидки до 95 % на The Outlet и сезонный сейл в Kixbox

Скидки до 95 % на The Outlet и сезонный сейл в Kixbox
А также коллаборации Vilebrequin x Off-White и Everlast x Casio G-Shock

В adidas Originals на Кузнецком Мосту пройдет очередная вечеринка System 108

На мероприятии выступит шотландец Konx-Om-Pax

В adidas Originals на Кузнецком Мосту пройдет очередная вечеринка System 108

В Zaryad.studio пройдет вечеринка в честь Международного дня йоги

На ней представят новую коллекцию adidas для йоги

В Zaryad.studio пройдет вечеринка в честь Международного дня йоги

Футбольная форма для девушек от adidas и GirlPower

Коллекция приурочена к чемпионату мира по футболу среди женщин

Футбольная форма для девушек от adidas и GirlPower

Adidas запустил акцию «Бежим за чистые океаны»

За каждый зафиксированный в приложении километр в фонд Parley Ocean School перечисляется один доллар

Adidas запустил акцию «Бежим за чистые океаны»

Adidas откроет баскетбольную площадку с летним кинотеатром и поп-ап-магазином

Тренировки, лекции и фильмы о баскетболе будут проходить бесплатно

Adidas откроет баскетбольную площадку с летним кинотеатром и поп-ап-магазином

Аdidas проведет фестиваль с соревнованиями по скейтбордингу

Вход на вечеринку свободный

Аdidas проведет фестиваль с соревнованиями по скейтбордингу

Сезон открыт: 18 пар беговых кроссовок
Сезон открыт: 18 пар беговых кроссовок Модели для асфальта, бездорожья, плохой погоды и стадионов
Сезон открыт: 18 пар беговых кроссовок

Сезон открыт: 18 пар беговых кроссовок
Модели для асфальта, бездорожья, плохой погоды и стадионов

Новые кроссовки adidas, выпущенные к финалу «Игры престолов»

Они поступят в продажу 15 апреля по цене в 13 990 рублей

Новые кроссовки adidas, выпущенные к финалу «Игры престолов»

Adidas запустил кампанию со скидками, ночными прогулками и вечеринками в Mutabor

Стать ее участником можно, купив новую модель кроссовок

Adidas запустил кампанию со скидками, ночными прогулками и вечеринками в Mutabor

Перезагрузка: Как жители мегаполисов возвращают энергию
СПЕЦПРОЕКТ
Перезагрузка: Как жители мегаполисов возвращают энергию От медитации на воде до путешествий в одиночестве
Перезагрузка: Как жители мегаполисов возвращают энергию
СПЕЦПРОЕКТ

Перезагрузка: Как жители мегаполисов возвращают энергию
От медитации на воде до путешествий в одиночестве

Белье за полцены в Etam и фиксированные цены на джинсы в Parcel
Белье за полцены в Etam и фиксированные цены на джинсы в Parcel А также первый дроп «ГР-Униформа» и новые кеды «Два мяча»
Белье за полцены в Etam и фиксированные цены на джинсы в Parcel

Белье за полцены в Etam и фиксированные цены на джинсы в Parcel
А также первый дроп «ГР-Униформа» и новые кеды «Два мяча»

Ушли в народ: Какие технологии из спорта и не только мы забрали в свой гардероб
СПЕЦПРОЕКТ
Ушли в народ: Какие технологии из спорта и не только мы забрали в свой гардероб Семь знакомых каждому вещей со спортивной биографией
Ушли в народ: Какие технологии из спорта и не только мы забрали в свой гардероб
СПЕЦПРОЕКТ

Ушли в народ: Какие технологии из спорта и не только мы забрали в свой гардероб
Семь знакомых каждому вещей со спортивной биографией

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