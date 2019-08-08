Кроссовки из коллаборации adidas Originals с лондонским дизайнером Крейгом Грином
Коллекция вдохновлена культовыми силуэтами бренда и анатомией
Кроссовки из коллаборации adidas Originals с лондонским дизайнером Крейгом Грином Коллекция вдохновлена культовыми силуэтами бренда и анатомией
adidas Originals запустил конкурс на лучшие идеи для своей резиденции в центре Москвы
Каждый может придумать, как наполнить креативное пространство со студией звукозаписи и площадками для съемок
adidas Originals запустил конкурс на лучшие идеи для своей резиденции в центре Москвы Каждый может придумать, как наполнить креативное пространство со студией звукозаписи и площадками для съемок
До 90 % на ключевые бренды Kixbox в «Цветном» Пора обновить гардероб к весне
«Спортмастер» запустит сеть магазинов кроссовок Urban Vibes
Они появятся в бывших торговых точках Under Armour
«Спортмастер» запустит сеть магазинов кроссовок Urban Vibes Они появятся в бывших торговых точках Under Armour
Весенне-летняя коллекция adidas из переработанных материалов
Обувь, легинсы, шорты и комбинезон в пастельных тонах
Весенне-летняя коллекция adidas из переработанных материалов Обувь, легинсы, шорты и комбинезон в пастельных тонах
Свобода и равенство: Яркая коллекция одежды и обуви от adidas и Бейонсе
Купить новинки можно с 18 января онлайн и в московских магазинах
Свобода и равенство: Яркая коллекция одежды и обуви от adidas и Бейонсе Купить новинки можно с 18 января онлайн и в московских магазинах
В adidas на Кузнецком Мосту пройдет винтажный маркет
Там проведут лекцию об осознанном потреблении
В adidas на Кузнецком Мосту пройдет винтажный маркет Там проведут лекцию об осознанном потреблении
Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше
Мероприятие пройдет вместе с adidas 19 декабря
Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше Мероприятие пройдет вместе с adidas 19 декабря
Adidas представил коллекцию, посвященную «Звездным войнам»
Она приурочена к выходу нового эпизода киносаги
Adidas представил коллекцию, посвященную «Звездным войнам» Она приурочена к выходу нового эпизода киносаги
«Это же все-таки флаг Сербии»: Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от adidas
РФС не устроило качество вещей, отсутствие оригинального дизайна и перевернутый российский флаг
«Это же все-таки флаг Сербии»: Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от adidas РФС не устроило качество вещей, отсутствие оригинального дизайна и перевернутый российский флаг
В adidas Originals на Кузнецком Мосту покажут новый перформанс режиссера Олега Глушкова
Он создал его вместе с медиастудией «С Е Т А П» и актером Василием Миролюбовым
В adidas Originals на Кузнецком Мосту покажут новый перформанс режиссера Олега Глушкова Он создал его вместе с медиастудией «С Е Т А П» и актером Василием Миролюбовым
Reebok и adidas выпустили первые совместные кроссовки
Одна из расцветок начнет продаваться в России с 15 ноября
Reebok и adidas выпустили первые совместные кроссовки Одна из расцветок начнет продаваться в России с 15 ноября
Линейка беспроводных наушников adidas и Zound Industries Обе модели водонепроницаемые
В «Цветном» откроется обновленный корнер adidas Women
Посетителей ждут подарки, консультации стилиста и смузи-бар