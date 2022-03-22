Члены Адвокатской палаты Подмосковья сочли поддержку Украины нарушением профессиональной этики
Следствие предложило Сафронову раскрыть свои журналистские источники. Он отказался от сделки
Адвокат назвал слова следователя «оговорочкой по Фрейду»
Адвокатов по делу Ефремова привлекут к ответственности за нарушение этики
Как со стороны актера, так и со стороны пострадавших
Кто спасает москвичей в судах Поговорили с юристами из «ОВД-Инфо», «Команды 29» и ЕСПЧ
Власти узаконили право участников реновации на бесплатного адвоката
Соответствующее решение принято на заседании городского парламента 12 июля
Федеральная палата адвокатов пожаловалась на неисполнение новых требований УПК в СИЗО
В апреле в силу вступили новые правила допуска нанятого самим обвиняемым или его семьей адвоката к подзащитному
Сколько платят казакам за охрану судов
Доход казаков, охраняющих суды, более чем в пять раз превышает доход адвокатов по назначению
Повысить зарплаты адвокатам по назначению в шесть раз
Поводом для обращения стало решение судебного департамента нанять казаков для охраны судов с оплатой в 3 тысячи рублей за смену