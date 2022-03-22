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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Члены Адвокатской палаты Подмосковья сочли поддержку Украины нарушением профессиональной этики

Члены Адвокатской палаты Подмосковья сочли поддержку Украины нарушением профессиональной этики

«Ъ»: Суды начали отменять решения о депортации украинцев

«Ъ»: Суды начали отменять решения о депортации украинцев

Независимые адвокаты

Независимые адвокаты

Независимые адвокаты

Независимые адвокаты

обновлено22 марта 2022

Адвокатов Навального отпустили из ОВД

Адвокатам Ивана Сафронова запретили делать записи его уголовного дела. В нем 20 томов
2 февраля 2022

Адвокатам Ивана Сафронова запретили делать записи его уголовного дела. В нем 20 томов

23 июля 2021

Журналистский проект «Адвокатская улица» объявил сбор пожертвований

Суд оставил меру пресечения экс-главе «Команды 29» Ивану Павлову
обновлено19 июля 2021

Суд оставил меру пресечения экс-главе «Команды 29» Ивану Павлову

Следствие предложило Сафронову раскрыть свои журналистские источники. Он отказался от сделки

Адвокат назвал слова следователя «оговорочкой по Фрейду»

Следствие предложило Сафронову раскрыть свои журналистские источники. Он отказался от сделки

Адвокатов по делу Ефремова привлекут к ответственности за нарушение этики

Как со стороны актера, так и со стороны пострадавших

Адвокатов по делу Ефремова привлекут к ответственности за нарушение этики

Кто спасает москвичей в судах

Кто спасает москвичей в судахПоговорили с юристами из «ОВД-Инфо», «Команды 29» и ЕСПЧ

Кто спасает москвичей в судах

Кто спасает москвичей в судах
Поговорили с юристами из «ОВД-Инфо», «Команды 29» и ЕСПЧ

«Агора» запустила проект для помощи задержанным на митингах

Он называется «Апология протеста»

«Агора» запустила проект для помощи задержанным на митингах

Власти узаконили право участников реновации на бесплатного адвоката

Соответствующее решение принято на заседании городского парламента 12 июля

Власти узаконили право участников реновации на бесплатного адвоката

Федеральная палата адвокатов пожаловалась на неисполнение новых требований УПК в СИЗО

В апреле в силу вступили новые правила допуска нанятого самим обвиняемым или его семьей адвоката к подзащитному

Федеральная палата адвокатов пожаловалась на неисполнение новых требований УПК в СИЗО

Сколько платят казакам за охрану судов

Доход казаков, охраняющих суды, более чем в пять раз превышает доход адвокатов по назначению

Сколько платят казакам за охрану судов

Повысить зарплаты адвокатам по назначению в шесть раз

Поводом для обращения стало решение судебного департамента нанять казаков для охраны судов с оплатой в 3 тысячи рублей за смену

Повысить зарплаты адвокатам по назначению в шесть раз