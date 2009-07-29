«Аэрофлот» скорректировал расписание из-за забастовок в Греции
Два рейса в Афины 30 мая отправятся в полет позже, чем планировалось
«Аэрофлот» перенес рейсы из Москвы в Афины и обратно
Оповещение пассажиров о переносе рейсов проводится через центр информации и бронирования
Из Жуковского появятся рейсы в Данию и Грецию
Рейсы будет выполнять компания «Уральские авиалинии»
10 мест в Афинах, куда ходят сами афиняне The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Афины без Акрополя и античных храмов
10 мест в Афинах, куда ходят сами афиняне The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Афины без Акрополя и античных храмов
Как у них: Чего требуют на митингах жители Афин, Минска, Тель-Авива и Гонконга Мародёрство и драки с полицейскими в Афинах, антикитайские лозунги в Гонконге и транспаранты «Я осёл. Я проголосовал за Олланда» в Лионе — The Village узнал, как протестуют жители разных стран.
Как у них: Чего требуют на митингах жители Афин, Минска, Тель-Авива и Гонконга Мародёрство и драки с полицейскими в Афинах, антикитайские лозунги в Гонконге и транспаранты «Я осёл. Я проголосовал за Олланда» в Лионе — The Village узнал, как протестуют жители разных стран.
Афины: места, в которые не водят туристов Изначально хотел перечислить места совсем без туристов, но таких мест, наверное, не бывает или они совсем не интересны. Поэтому попробую рассказать куда можно сходить и куда вас не отведет экскурсовод. Ночных клубов, баров и музеев не касаюсь, только места под открытым небом и палящим солнцем.