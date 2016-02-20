Гуляем у «Трубной» с композитором Игорем Яковенко Говорим о притонах, джазе и «Отпетых мошенниках»
Театр «Практика» приглашает на первый концерт своего музыкального направления
Гости услышат произведения Стива Райха и других современных композиторов
Театр «Практика» приглашает на первый концерт своего музыкального направления Гости услышат произведения Стива Райха и других современных композиторов
В «Плутоне» исполнят новые произведения академической электронной музыки
На мероприятии сыграют музыку эпохи барокко и обещают импровизировать
В «Плутоне» исполнят новые произведения академической электронной музыки На мероприятии сыграют музыку эпохи барокко и обещают импровизировать
На ВДНХ стартует новый сезон концертов на воде
Послушать музыку можно на пруду парка «Останкино»
На ВДНХ стартует новый сезон концертов на воде Послушать музыку можно на пруду парка «Останкино»
В DI Telegraph состоится представление, посвященное Сальвадору Дали
Мероприятие сочетает в себе академическую музыку, джаз, театр и мультимедийную выставку
В DI Telegraph состоится представление, посвященное Сальвадору Дали Мероприятие сочетает в себе академическую музыку, джаз, театр и мультимедийную выставку
На крыше Московского планетария пройдет концерт органного дуэта и ансамбля ханг-драмов
Концерт начнется в 21:00
На крыше Московского планетария пройдет концерт органного дуэта и ансамбля ханг-драмов Концерт начнется в 21:00
В парке «Останкино» пройдет серия концертов современной академической музыки
Программу примет новая концертная площадка «Зеленый театр. Сцена на воде»
В парке «Останкино» пройдет серия концертов современной академической музыки Программу примет новая концертная площадка «Зеленый театр. Сцена на воде»
В Москве впервые выступит симфонический оркестр Ставангера
Выступление скандинавского оркестра пройдет 26 апреля в Концертном зале имени Чайковского