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Новости

Интернет впервые обогнал телевидение по объему рекламы в России

При этом рекордную динамику за полугодие показали нишевые телевизионные каналы

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Новости

Интернет впервые обогнал телевидение по объему рекламы в России При этом рекордную динамику за полугодие показали нишевые телевизионные каналы

Почти настоящие: Зачем российские компании всё ещё притворяются западными
Менеджмент
Почти настоящие: Зачем российские компании всё ещё притворяются западнымиНесмотря на рост патриотических настроений и санкции, на рынке достаточно российских брендов, пытающихся походить на импортные
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Почти настоящие: Зачем российские компании всё ещё притворяются западными
Менеджмент

Почти настоящие: Зачем российские компании всё ещё притворяются западными Несмотря на рост патриотических настроений и санкции, на рынке достаточно российских брендов, пытающихся походить на импортные

Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ
Что нового
Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИThe Village узнал, почему с российского телевидения пропала реклама про ангелов и людей, запрыгивающих на машины, и какие СМИ переживут кризис
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Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ
Что нового

Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ The Village узнал, почему с российского телевидения пропала реклама про ангелов и людей, запрыгивающих на машины, и какие СМИ переживут кризис

Новости

Доходы печатных СМИ от рекламы впервые заметно снизились

В первом квартале этого года рекламодатели потратили на продвижение в газетах и журналах 8-8,3 млрд рублей

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Новости

Доходы печатных СМИ от рекламы впервые заметно снизились В первом квартале этого года рекламодатели потратили на продвижение в газетах и журналах 8-8,3 млрд рублей

Новости

Интернет опередил печатные СМИ по доходам от рекламы

Её объём составил 56,3 млрд рублей

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Новости

Интернет опередил печатные СМИ по доходам от рекламы Её объём составил 56,3 млрд рублей