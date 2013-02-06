Новости
Интернет впервые обогнал телевидение по объему рекламы в России
При этом рекордную динамику за полугодие показали нишевые телевизионные каналы
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Интернет впервые обогнал телевидение по объему рекламы в России При этом рекордную динамику за полугодие показали нишевые телевизионные каналы
Менеджмент
Почти настоящие: Зачем российские компании всё ещё притворяются западнымиНесмотря на рост патриотических настроений и санкции, на рынке достаточно российских брендов, пытающихся походить на импортные
Менеджмент
Почти настоящие: Зачем российские компании всё ещё притворяются западными Несмотря на рост патриотических настроений и санкции, на рынке достаточно российских брендов, пытающихся походить на импортные
Что нового
Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИThe Village узнал, почему с российского телевидения пропала реклама про ангелов и людей, запрыгивающих на машины, и какие СМИ переживут кризис
Что нового
Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ The Village узнал, почему с российского телевидения пропала реклама про ангелов и людей, запрыгивающих на машины, и какие СМИ переживут кризис
Новости
Доходы печатных СМИ от рекламы впервые заметно снизились
В первом квартале этого года рекламодатели потратили на продвижение в газетах и журналах 8-8,3 млрд рублей
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Доходы печатных СМИ от рекламы впервые заметно снизились В первом квартале этого года рекламодатели потратили на продвижение в газетах и журналах 8-8,3 млрд рублей
Новости