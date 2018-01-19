Новости
Pussy Riot выпустили мини-альбом вместе с продюсером Монеточки Витей Исаевым
Треки посвящены абьюзивным отношениям
Новости
Pussy Riot выпустили мини-альбом вместе с продюсером Монеточки Витей Исаевым Треки посвящены абьюзивным отношениям
Музыка
«Легендарная пыль» Моргенштерна — дно по смысловой и музыкальной нагрузкеНо интереснейший медийный акт
Музыка
«Легендарная пыль» Моргенштерна — дно по смысловой и музыкальной нагрузке Но интереснейший медийный акт
Новости
Оборонительное заклинание Mujuice в клипе на песню с Женей Борзых
Главную роль сыграл актер Александр Кузнецов
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Оборонительное заклинание Mujuice в клипе на песню с Женей Борзых Главную роль сыграл актер Александр Кузнецов
Новости
«Эдем»: «АИГЕЛ» выпустили новый альбом про дом Один из десяти треков на английском языке
Новости
Arctic Monkeys представили первый альбом за пять лет В новую пластинку вошло 11 песен
Новая музыка
Гречка: От Кингисеппа до Москвы за полгода17-летняя артистка из «ВКонтакте» уверенно набирает популярность. Кто она такая?
Новая музыка