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Новости

Pussy Riot выпустили мини-альбом вместе с продюсером Монеточки Витей Исаевым

Треки посвящены абьюзивным отношениям

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Новости

Pussy Riot выпустили мини-альбом вместе с продюсером Монеточки Витей Исаевым Треки посвящены абьюзивным отношениям

«Легендарная пыль» Моргенштерна — дно по смысловой и музыкальной нагрузке
Музыка
«Легендарная пыль» Моргенштерна — дно по смысловой и музыкальной нагрузкеНо интереснейший медийный акт
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«Легендарная пыль» Моргенштерна — дно по смысловой и музыкальной нагрузке
Музыка

«Легендарная пыль» Моргенштерна — дно по смысловой и музыкальной нагрузке Но интереснейший медийный акт

Новости

Оборонительное заклинание Mujuice в клипе на песню с Женей Борзых

Главную роль сыграл актер Александр Кузнецов

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Новости

Оборонительное заклинание Mujuice в клипе на песню с Женей Борзых Главную роль сыграл актер Александр Кузнецов

Новости

«Эдем»: «АИГЕЛ» выпустили новый альбом про дом

Один из десяти треков на английском языке

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Новости

«Эдем»: «АИГЕЛ» выпустили новый альбом про дом Один из десяти треков на английском языке

Новости

Arctic Monkeys представили первый альбом за пять лет

В новую пластинку вошло 11 песен

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Новости

Arctic Monkeys представили первый альбом за пять лет В новую пластинку вошло 11 песен

Гречка: От Кингисеппа до Москвы за полгода
Новая музыка

Гречка: От Кингисеппа до Москвы за полгода17-летняя артистка из «ВКонтакте» уверенно набирает популярность. Кто она такая?

Новая музыка

Гречка: От Кингисеппа до Москвы за полгода 17-летняя артистка из «ВКонтакте» уверенно набирает популярность. Кто она такая?