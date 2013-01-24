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Высокий статус: 10 российских инвесторов в Facebook
Облако знаний
Высокий статус: 10 российских инвесторов в FacebookБлагодаря Facebook предприниматели могут стать друзьями инвесторам. H&F рассказывает, за кем из российских капиталистов стоит следить в социальной сети.
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Высокий статус: 10 российских инвесторов в Facebook
Облако знаний

Высокий статус: 10 российских инвесторов в Facebook Благодаря Facebook предприниматели могут стать друзьями инвесторам. H&F рассказывает, за кем из российских капиталистов стоит следить в социальной сети.

Новости

10 самых успешных венчурных капиталистов России заработали $3,6 млрд

60% от этих средств приходятся на долю Юрия Мильнера, единственного российского инвестора, входящего в мировой топ венчурных капиталистов по версии Forbes

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Новости

10 самых успешных венчурных капиталистов России заработали $3,6 млрд 60% от этих средств приходятся на долю Юрия Мильнера, единственного российского инвестора, входящего в мировой топ венчурных капиталистов по версии Forbes

Новости

Владислав Сурков планирует создать венчурный фонд

Несколько лет назад он обсуждал эту тему с Павлом Дуровым, а теперь советуется с основателем Almaz Capital Partners Александром Галицким

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Новости

Владислав Сурков планирует создать венчурный фонд Несколько лет назад он обсуждал эту тему с Павлом Дуровым, а теперь советуется с основателем Almaz Capital Partners Александром Галицким

Business Geek: Худшая реклама на Facebook, поездки в мир Game of Thrones и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Худшая реклама на Facebook, поездки в мир Game of Thrones и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: Худшая реклама на Facebook, поездки в мир Game of Thrones и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Худшая реклама на Facebook, поездки в мир Game of Thrones и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Новости

Runa Capital привлекла внимание западных стартапов скандальным рекламным роликом

Клип не лишён откровенных кадров

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Новости

Runa Capital привлекла внимание западных стартапов скандальным рекламным роликом Клип не лишён откровенных кадров