Облако знаний
Высокий статус: 10 российских инвесторов в FacebookБлагодаря Facebook предприниматели могут стать друзьями инвесторам. H&F рассказывает, за кем из российских капиталистов стоит следить в социальной сети.
Облако знаний
Высокий статус: 10 российских инвесторов в Facebook Благодаря Facebook предприниматели могут стать друзьями инвесторам. H&F рассказывает, за кем из российских капиталистов стоит следить в социальной сети.
Новости
10 самых успешных венчурных капиталистов России заработали $3,6 млрд
60% от этих средств приходятся на долю Юрия Мильнера, единственного российского инвестора, входящего в мировой топ венчурных капиталистов по версии Forbes
Новости
10 самых успешных венчурных капиталистов России заработали $3,6 млрд 60% от этих средств приходятся на долю Юрия Мильнера, единственного российского инвестора, входящего в мировой топ венчурных капиталистов по версии Forbes
Новости
Владислав Сурков планирует создать венчурный фонд
Несколько лет назад он обсуждал эту тему с Павлом Дуровым, а теперь советуется с основателем Almaz Capital Partners Александром Галицким
Новости
Владислав Сурков планирует создать венчурный фонд Несколько лет назад он обсуждал эту тему с Павлом Дуровым, а теперь советуется с основателем Almaz Capital Partners Александром Галицким
Облако знаний
Business Geek: Худшая реклама на Facebook, поездки в мир Game of Thrones и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний
Business Geek: Худшая реклама на Facebook, поездки в мир Game of Thrones и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Новости
Runa Capital привлекла внимание западных стартапов скандальным рекламным роликом
Клип не лишён откровенных кадров
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