Кулинарное чтиво: Шеф-повара — о любимых книгах про еду Дмитрий Зотов, Алексей Каневский и другие шефы рассказывают, какие книги их вдохновляют
Кулинарное чтиво: Шеф-повара — о любимых книгах про еду Дмитрий Зотов, Алексей Каневский и другие шефы рассказывают, какие книги их вдохновляют
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новиков открыл мясной ресторан с командой Ferma Burger
В Brisket BBQ установили специальную коптильню для мяса под названием смокер
Ferma Burger открывает новый ресторан вместе с Аркадием Новиковым
Заведение разделили на три зоны — ресторан Brisket BBQ, бургерную Ferma Burger и бар