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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кулинарное чтиво: Шеф-повара — о любимых книгах про еду
Кулинарное чтиво: Шеф-повара — о любимых книгах про еду Дмитрий Зотов, Алексей Каневский и другие шефы рассказывают, какие книги их вдохновляют
Кулинарное чтиво: Шеф-повара — о любимых книгах про еду

Кулинарное чтиво: Шеф-повара — о любимых книгах про еду
Дмитрий Зотов, Алексей Каневский и другие шефы рассказывают, какие книги их вдохновляют

Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого

Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Новиков открыл мясной ресторан с командой Ferma Burger

В Brisket BBQ установили специальную коптильню для мяса под названием смокер

Новиков открыл мясной ресторан с командой Ferma Burger

Ferma Burger открывает новый ресторан вместе с Аркадием Новиковым

Заведение разделили на три зоны — ресторан Brisket BBQ, бургерную Ferma Burger и бар

Ferma Burger открывает новый ресторан вместе с Аркадием Новиковым