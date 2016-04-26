Baza — об элитном доходном доме, квартиры в котором Собянин раздает своим друзьям
В жилкомплексе в центре Москвы соседствуют прокуроры, главы департаментов, полицейские и режиссеры
Baza — об элитном доходном доме, квартиры в котором Собянин раздает своим друзьям В жилкомплексе в центре Москвы соседствуют прокуроры, главы департаментов, полицейские и режиссеры
Фермеры протестуют из-за отмены ярмарок выходного дня в морозы
Сокращенное время торговли сказалось на продажах
Фермеры протестуют из-за отмены ярмарок выходного дня в морозы Сокращенное время торговли сказалось на продажах
Сколько власти потратят на празднование Нового года в Москве
В этот раз по сравнению с прошлым годом траты сократятся на треть
Сколько власти потратят на празднование Нового года в Москве В этот раз по сравнению с прошлым годом траты сократятся на треть
Московские власти не будут дополнительно ограничивать работу баров в центре по ночам
По мнению правительства города, владельцы заведений соблюдают закон «О тишине»
Московские власти не будут дополнительно ограничивать работу баров в центре по ночам По мнению правительства города, владельцы заведений соблюдают закон «О тишине»
Десятидневный фестиваль «Юбилей Москвы» пройдет в столице ко Дню города
Фирменный стиль мероприятия разработали под влиянием русского авангарда
Десятидневный фестиваль «Юбилей Москвы» пройдет в столице ко Дню города Фирменный стиль мероприятия разработали под влиянием русского авангарда
870-летие Москвы отметят в стиле русского авангарда
Фестиваль «Юбилей Москвы» пройдет с 1 по 10 сентября
870-летие Москвы отметят в стиле русского авангарда Фестиваль «Юбилей Москвы» пройдет с 1 по 10 сентября
В Москве ограничат продажу алкоголя на время школьных выпускных
Столичные префектуры попросят кафе и магазины не продавать спиртное 23 и 24 июня
В Москве ограничат продажу алкоголя на время школьных выпускных Столичные префектуры попросят кафе и магазины не продавать спиртное 23 и 24 июня
Московские фестивали варенья и мороженого объединят
Название для нового фестиваля пока не придумано
Московские фестивали варенья и мороженого объединят Название для нового фестиваля пока не придумано
С 1 апреля в Москве откроются веранды кафе и ресторанов
Всего откроется более 2 тысяч веранд, что вдвое больше, чем в 2013 году
С 1 апреля в Москве откроются веранды кафе и ресторанов Всего откроется более 2 тысяч веранд, что вдвое больше, чем в 2013 году
В Москве открылись более 250 елочных базаров
Стоимость деревьев варьируется от 1 000 до 5 000 рублей за погонный метр
В Москве открылись более 250 елочных базаров Стоимость деревьев варьируется от 1 000 до 5 000 рублей за погонный метр
В Московском зоопарке появится аллея «Московские сезоны»
На территории высадят более 1,5 тысячи деревьев, цветов и кустарников
В Московском зоопарке появится аллея «Московские сезоны» На территории высадят более 1,5 тысячи деревьев, цветов и кустарников
На Болотной площади более 40 раз покажут спектакль «Буратино»
Спектакль сочетает в себе несколько форматов уличных представлений
На Болотной площади более 40 раз покажут спектакль «Буратино» Спектакль сочетает в себе несколько форматов уличных представлений
В Москве пройдут фестивали кинематографа, еды и профессий
Минсельхоз проведёт фестивали рыбы, мяса и молочной продукции
В Москве пройдут фестивали кинематографа, еды и профессий Минсельхоз проведёт фестивали рыбы, мяса и молочной продукции
В Москве 24 июня начнётся фестиваль мороженого
Москвичи смогут попробовать мороженое с пивом, беконом и орхидеей
В Москве 24 июня начнётся фестиваль мороженого Москвичи смогут попробовать мороженое с пивом, беконом и орхидеей
В Москве пройдут фестивали «Московское мороженое» и «Дары природы»
Завершит летний сезон ярмарок фестиваль «Снова в школу»
В Москве пройдут фестивали «Московское мороженое» и «Дары природы» Завершит летний сезон ярмарок фестиваль «Снова в школу»
Магазинам Москвы разрешили устанавливать торговые палатки с продуктами
Разрешение на размещение торговой палатки будет действовать с 1 мая по 1 октября
Магазинам Москвы разрешили устанавливать торговые палатки с продуктами
Разрешение на размещение торговой палатки будет действовать с 1 мая по 1 октября
Художникам и букинистам выделили 20 площадок для работы на Арбате
При этом уличные музыканты больше не будут выступать на Арбате
Художникам и букинистам выделили 20 площадок для работы на Арбате При этом уличные музыканты больше не будут выступать на Арбате
Директор Хованского кладбища задержан (обновлено)
Ранее его уволили после массовой драки на кладбище
Директор Хованского кладбища задержан (обновлено) Ранее его уволили после массовой драки на кладбище
Второй рыбный фестиваль пройдёт в Москве в сентябре
Первая «Рыбная неделя» в 2016 году начнётся 13 мая